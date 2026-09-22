En Sağlıklı Bal Hangisi? Ne Anzer Balı Ne de Çam Balı: Bilim İnsanları Manuka Balının Gücünü Kanıtladı
Dünyanın en çok tüketilen doğal tatlandırıcılarından bal, 'hangisi daha sağlıklı' sorusunu yıllardır gündemde tutuyor. Bilim bu soruya hâlâ tek bir cevap vermiyor, çünkü konuyu doğrudan insanlarda test eden büyük bir çalışma yok. Ama son altı ayda yayımlanan araştırmaların çoğu aynı bala işaret ediyor: manuka balı. İngiltere'deki Aston Üniversitesi'nden mikrobiyologlar, manuka balının antibiyotiğe dirençli MRSA dahil dört bakteriye karşı gücünün sadece şekerden gelmediğini deneylerle gösterdi; aynı haftalarda yayımlanan başka bir çalışma da manuka balının mide bakterisi Pylori'yi laboratuvar ortamında saatler içinde öldürdüğünü ortaya koydu.
Kaynak: Aston University, BMC Complementary Medicine and Therapies
Araştırmacılar, Manuka Balının Bakterilere Karşı Gücünün Sadece Şeker ve Metilglioksalden Gelmediğini Kanıtladı.
Öte Yandan Türkiye, Dünya Çam Balı Üretiminin Neredeyse Tamamını Karşılıyor.
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