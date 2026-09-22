En Sağlıklı Bal Hangisi? Ne Anzer Balı Ne de Çam Balı: Bilim İnsanları Manuka Balının Gücünü Kanıtladı

Aston Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Jonathan Cox'un ekibi, Yeni Zelanda merkezli bal üreticisi Comvita ile birlikte farklı derecelerde (UMF) manuka balını dört bakteriye karşı test etti: metisiline duyarlı ve dirençli Staphylococcus aureus (MRSA dahil), Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa. Balın derecesi yükseldikçe bakterileri öldürme gücü de arttı; en yüksek dereceli bal, MRSA'yı yüzde 3'lük bir seyreltmede bile durdurabildi.

Ekip, aynı miktarda şeker ve metilglioksal (balın bilinen antibakteriyel bileşeni) içeren yapay bir karışım hazırlayıp aynı testi tekrarladı, ancak etkiyi tekrar üretemedi. Cox, bulguyu 'Manuka balı genelde metilglioksal gibi tek bir bileşiğe bakılarak değerlendiriliyor, oysa bulgularımız işin çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor' sözleriyle özetledi. Araştırmaya göre balın gücünü, fenolik bileşikler ve henüz tam tanımlanmamış küçük moleküller birlikte oluşturuyor. Bulgular ağustos ayında Microbiology dergisinde yayımlandı. Cox ile Comvita'nın iş birliği daha önce, manuka balından daha güçlü bir antibakteriyel formül için patent başvurusuna da uzanmıştı.

Manuka balının bakteri karşısındaki bu gücü mideye de uzanıyor. Mısır'daki bir araştırma ekibi, aynı balın mide bakterisi Helicobacter pylori üzerindeki etkisini hem tüpte hem sıçanlarda test etti. Sonuçlar, bal özütünün bakterileri 3 saat içinde tamamen öldürdüğünü, bu etkinin bazı antibiyotiklerle kıyaslanabilir düzeyde olduğunu gösterdi. Sıçan deneylerinde ise mide dokusundaki iltihap belirteçleri geriledi. Araştırmacılar bu etkiyi, balın içindeki doğal bitkisel bileşiklere bağladı.