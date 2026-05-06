Antibiyotiklerin Bakterilere Karşı Etkisi Mikroskop Altında İncelendi

Antibiyotikler, bakterileri rastgele parçalayan kimyasallar değil, onların yaşam döngüsündeki hayati mekanizmaları hedef alan 'suikastçılar' gibi çalışır. Videodaki penisilin örneğinde olduğu gibi, birçok antibiyotik bakterinin koruyucu hücre duvarını inşa etmesini engeller. Duvarı zayıflayan bakteri, iç basıncına dayanamayarak kendi kendine patlar. Bazı antibiyotikler ise bakterinin protein üretmesini, DNA’sını kopyalamasını veya enerji üretmesini durdurarak onları ya doğrudan öldürür ya da çoğalmalarını engelleyerek bağışıklık sistemimizin işini bitirmesine zaman tanır. Bu süreç dezenfektanlar gibi saniyeler içinde değil, bakterinin biyolojik aktivitelerine bağlı olarak dakikalar veya saatler içinde gerçekleşir.