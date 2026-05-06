Antibiyotiklerin Bakterilere Karşı Etkisi Mikroskop Altında İncelendi

Pelin Yelda Göktepe
06.05.2026 - 12:37

Antibiyotikler modern tıbbın en büyük başarılarından biri olsa da günümüzde pek çok tartışmanın ve endişenin odağında. Aslında tartışmanın özü ilaçların kendisinde değil, bizim onları kullanma biçimimizde. Pek çok kişi antibiyotiği kurtarıcı olarak görüyor. Hatta antibiyotiğin bilinçsiz kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları bile başlamıştı. 

Antibiyotiğin bakteriler üzerindeki etkisi mikroskopla gösterildi.

Yani antibiyotikler nasıl çalışıyor?

Antibiyotikler, bakterileri rastgele parçalayan kimyasallar değil, onların yaşam döngüsündeki hayati mekanizmaları hedef alan 'suikastçılar' gibi çalışır. Videodaki penisilin örneğinde olduğu gibi, birçok antibiyotik bakterinin koruyucu hücre duvarını inşa etmesini engeller. Duvarı zayıflayan bakteri, iç basıncına dayanamayarak kendi kendine patlar. Bazı antibiyotikler ise bakterinin protein üretmesini, DNA’sını kopyalamasını veya enerji üretmesini durdurarak onları ya doğrudan öldürür ya da çoğalmalarını engelleyerek bağışıklık sistemimizin işini bitirmesine zaman tanır. Bu süreç dezenfektanlar gibi saniyeler içinde değil, bakterinin biyolojik aktivitelerine bağlı olarak dakikalar veya saatler içinde gerçekleşir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
