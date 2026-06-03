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Doğum Kilolarına Veda Ederek 110 Kilodan 87 Kiloya Düşen Annenin Muazzam Değişimi

Doğum Kilolarına Veda Ederek 110 Kilodan 87 Kiloya Düşen Annenin Muazzam Değişimi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.06.2026 - 12:39 Son Güncelleme: 03.06.2026 - 13:08

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Doğum sonrası süreç, bir kadının hayatındaki en mucizevi ama aynı zamanda en zorlu dönemlerden biridir. Yeni bir hayata adapte olmaya çalışırken, vücutta meydana gelen fiziksel değişimler ve hamilelik döneminden kalan kilolar anneleri estetik açıdan arayışlara itebilir. Ancak bu dönemde zayıflama arzusuyla acele etmek ve kulaktan dolma diyetleri uygulamak, hem annenin sağlığını hem de bebeğin gelişimini doğrudan etkiler. Emzirme döneminde kilo vermenin temel kuralı, panikle hareket etmek yerine sabırlı ve bilinçli adımlar atmaktır.

Doğum sonrası formuna kavuşmak isteyen bir içerik üreticisinin 110 kilodan 87 kiloya düştüğü süreçteki azmini ve yaşadığı fiziksel değişimi paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde, annenin doğru beslenme ve kararlılıkla eski formuna adım adım nasıl kavuştuğu görüldü. Kadının değişimi pek çok kişiye ilham ve motivasyon verdi.

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Emzirirken Sütü Azaltmadan Kilo Vermenin Püf Noktaları

Emzirirken Sütü Azaltmadan Kilo Vermenin Püf Noktaları

Emziren annelerin en büyük korkusu, diyet yaparken süt miktarının azalması veya kalitesinin düşmesidir. Oysa doğru bir stratejiyle beslenildiğinde, emzirme eyleminin kendisi zaten günde yaklaşık 400-500 kalori harcatarak kilo vermeye doğal bir zemin hazırlar. Doğum sonrası zayıflama sürecinde başarıya ulaşmak ve bebeğin rızkını kesmemek için şu kurallara dikkat edilmelidir:

  • Şok Diyetlerden Uzak Durun: Kalori alımını aniden 1500 kalorinin altına düşüren diyetler, vücudun strese girmesine ve süt üretimini sağlayan hormonların yavaşlamasına neden olur. İlk 6 ay radikal kısıtlamalar yerine dengeli beslenmeye odaklanılmalıdır.

  • Sıvı Tüketimini Zirvede Tutun: Sütün ana kaynağı sudur. Kilo vermeyi hızlandırmak ve süt hacmini korumak için günde en az 2.5 - 3 litre su içilmelidir. Bitki çayları tüketirken ise doktora danışılmalıdır.

  • Kaliteli Protein ve Doğal Yağlar: Vücudun tokluk süresini uzatmak ve sarkmaları önlemek için yumurta, yağsız kırmızı et, balık, çiğ badem ve ceviz gibi kaliteli besinler her öğüne dahil edilmelidir.

  • Karbonhidrat Seçimini Değiştirin: Beyaz un ve şekerli gıdalar kan şekerini hızla yükseltip aniden düşürerek tatlı krizlerini tetikler. Bunun yerine yulaf ezmesi, karabuğday ve tam tahıllı ürünler tercih edilerek enerji seviyesi dengede tutulmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Doğum sonrası kilolardan kurtulmak bir yarış değil, sabır gerektiren sağlıklı bir yaşam yolculuğudur. Kendinize ve vücudunuza zaman tanıyarak, bir uzman eşliğinde ilerlemek en kalıcı sonucu getirecektir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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