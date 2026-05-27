Bir Diyetisyen Kurban Bayramı'nda Etlerin Nasıl Tüketilmesi Gerektiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
27.05.2026 - 19:53

Her Kurban bayramında neredeyse her evde aynı telaş yaşanır, kesilen kurbanlıkların etleri ayrılır ve daha ilk saatlerden itibaren o etler kavrulmak üzere mutfağa doğru yol alır. Bayram coşkusuyla kurulan kalabalık sofraların cazibesi büyük olsa da, sağlığımızı korumak adına tabağımıza koyduğumuz yiyeceklerin niteliğine ve hazırlanış sürecine ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarının tamamen değiştiği, kırmızı et ve tatlı tüketiminin tavan yaptığı bu özel günlerde mide ve sindirim sistemi problemlerinden kaçınmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Sadece birkaç temel kuralı bilmek ve uygulamak, hem bayramın tadını çıkarmanızı hem de vücudunuzu aşırı yükten korumanızı sağlıyor.

Uzman Diyetisyen Ceren Gülmez, sosyal medya hesabı üzerinden her Kurban Bayramı'nda yapılan ölümcül bir hataya değindi ve taze kurban etinin tüketim kurallarına dair hayati uyarılarda bulundu. Bayram sabahlarının vazgeçilmezi haline gelen 'kesilir kesilmez tavaya giden et' alışkanlığının gizli tehlikelerini anlatan Gülmez, sağlıklı bir bayram geçirmek isteyenler için rehber niteliğinde bir açıklama paylaştı.

Rigor Mortis (Ölüm Katılığı) nedir ve ete ne yapar?

Kurban bayramlarında en sık yapılan hata, hayvan kesildikten hemen sonra etin hiçbir şekilde bekletilmeden direkt olarak yüksek ateşte pişirilmesidir. Hayvanın kesilmesinden hemen sonra kas dokusunda 'rigor mortis' yani ölüm katılığı adı verilen biyokimyasal bir süreç başlar. Bu süreçte etin içerisindeki kas yapısı belirli bir süre boyunca tamamen kasılı kalır, enerji depoları tükenir ve doku esnekliğini kaybeder. Ölüm katılığı tamamlanmadan, yani et yeterince dinlendirilmeden pişirme işlemine geçildiğinde, etin lifleri gevşeyemediği için lokum gibi yumuşak bir kıvam elde etmek imkansız hale gelir; hazırladığınız yemek son derece sert, kayış gibi ve çiğnenmesi zor bir yapıda olur.

Sertlik sadece lezzet ve doku kaybıyla da sınırlı kalmıyor. Dinlendirilmeyen sert etlerin sindirimi insan vücudu için olağanüstü derecede zordur. Özellikle mide rahatsızlığı olanlar, reflü, gastrit veya huzursuz bağırsak sendromundan (IBS) muzdarip olan hassas bünyeli kişilerde bu taze etler çok ciddi hazımsızlık, şişkinlik, mide krampları ve sindirim sıkıntıları yaratabilir. Bu olumsuz durumların önüne geçebilmek için ideal olan yöntem, kurban etini kesildikten sonra en az 12 ile 24 saat arasında, buzdolabında uygun bir ısıda dinlendirmektir. Bekleme süresinde etteki enzimler devreye girerek kasların gevşemesini sağlar, et hem yumuşar hem de sindirimi kolay bir forma kavuşur.

Bayramda Eti Asla Bekletemem Diyenler İçin Kurtarıcı Formül

Peki, bayram geleneğidir, ben asla bekletemem, o taze et ilk gün illa ki pişecek diyorsanız ne yapmalısınız? Diyetisyen Ceren Gülmez, sabredemeyen et severler için de zararı en aza indirecek pratik formüller sunuyor. İlk gün et tüketilecekse, öncelikle porsiyon kontrolünü çok sıkı tutmak ve tabağı aşırı doldurmamak gerekiyor. Etin sertliğini ve sindirim sistemine vereceği zararı dengelemek için yemeğin yanına bol miktarda lif içeren, taze malzemelerle hazırlanmış yeşil salata ve zeytinyağlı sebzeler eklenmelidir. Sebzelerdeki lifler ve antioksidanlar, etin sindirimini kolaylaştıracaktır.

Pişirme yöntemi olarak ise eti yağda kızartmak veya doğrudan harlı ateşte kavurmak yerine; haşlama, fırınlama, kendi suyuyla kısık ateşte buğulama gibi daha hafif ve sağlıklı pişirme teknikleri tercih edilmelidir. Ağır ve yağlı pişirme yöntemleri, zaten sindirimi zor olan taze etin mideyi daha da yormasına neden olur. Bayramı hastanede veya mide ağrılarıyla geçirmek istemiyorsanız, dondurucuya kaldıracağınız etleri doğru porsiyonlayıp, ilk gün tüketeceğiniz miktarı sınırlandırarak işe başlayabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
