Arı Soktuğunda Ne Yapılmalı? Bir İlk Yardım Uzmanı Hayat Kurtaran Teknikleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 16:56

Doğayla iç içe vakit geçirmeyi hepimiz çok seviyoruz ancak açık havada küçük sürprizlerle karşılaşmak her zaman kaçınılmaz oluyor. Özellikle yaz ve bahar aylarında parkta, bahçede ya da kampta karşımıza çıkan arılar, bazen can sıkıcı kazalara yol açabiliyor. Birçoğumuz arı sokmasını basit bir kaşıntı ve geçici bir acı olarak görsek de, doğru müdahale yapılmadığında bu durum ciddi bir sağlık problemine dönüşebiliyor. İlk yardım çantanızda ne olduğunu bilmek kadar, o an soğukkanlı kalıp doğru adımları uygulamak da büyük önem taşıyor.

'prm.fatihezel' isimli ilk yardım eğitmeni, arı sokmaları karşısında yapılması gereken hayati müdahaleleri ve doğru bilinen yanlışları uygulamalı olarak paylaştı. Arının soktuğu bölgede oluşabilecek lokal belirtilerden genel sistemik reaksiyonlara kadar dikkat edilmesi gereken tüm kritik noktaları tek tek ele aldı.

Cımbız kullanmayın, zehri yayabilirsiniz!

Arı soktuğunda ilk refleksimiz genellikle iğneyi cımbızla ya da tırnaklarımızla sıkarak çekip çıkarmak olur. Ancak uzmanlar bu yöntemin son derece tehlikeli olduğunu belirtiyor. İğnenin ucundaki zehir kesesini sıktığınız an, kesede kalan tüm zehri doğrudan vücudunuza enjekte etmiş olursunuz. Bunun yerine, iğneyi deriye paralel olacak şekilde sert bir cisimle, örneğin bir kredi kartının kenarıyla sürterek kazımak gerekiyor. İğne güvenli bir şekilde uzaklaştırıldıktan sonra bölgeyi su ve sabunla temizlemek, ardından ödemi ve acıyı azaltmak için buz uygulaması yapmak en doğru adımdır.

Eğer arı ağız içinden soktuysa ya da kişinin arı zehrine karşı ciddi bir alerjisi varsa durum dakikalar içinde hayati tehlikeye dönüşebilir. Nefes borusuna yakın bölgelerdeki sokulmalarda solunum yolu hızla şişebileceği için vakit kaybetmeden acil sağlık servisi 112 aranmalıdır. Alerji öyküsü olan kişilerin yanında taşıdığı epinefrin otomatik enjektörü, bacağın dış yan kısmındaki kas dokusuna uygulanarak ambulans gelene kadar zaman kazanılmasını sağlar.

Lokal reaksiyonu (hafif şişlik ve kaşıntıyı) yatıştırmak için şu tıbbi ve pratik yöntemlerden de destek alabilirsiniz;

  • Takıları Hızla Çıkarın: Arı eğer el, parmak veya bilek bölgesinden soktuysa, o uzuvda oluşacak şişlik kan akışını engelleyebilir. Bu yüzden parmağınızdaki yüzükleri ve bileğinizdeki saat veya bilezikleri ödem oluşmadan önce hemen çıkarın.

  • Bölgeyi Kalp Seviyesinin Üzerinde Tutun: Eğer arı elinizi veya ayağınızı soktuysa, o uzvunuzu kalp seviyenizin üzerinde tutarak dinlendirin. Bu yer çekimi etkisiyle kan ve sıvı birikmesini, dolayısıyla şişliği ve zonklama hissini azaltır.

  • Kaşımaktan Kaçının: Reaksiyon nedeniyle oluşan kaşıntı hissi çok normaldir ancak bölgeyi tırnaklamak cildi tahriş eder ve ellerdeki bakterilerin açık yaraya girmesine neden olarak enfeksiyon riskini (selülit gibi cilt enfeksiyonlarını) artırır.

  • Karbonat Macunu Uygulayın: Bal arısının zehri asidiktir. Temiz bir kapta bir tatlı kaşığı karbonat ile birkaç damla suyu karıştırarak koyu bir macun kıvamına getirin ve sokulan yere sürün. Karbonatın alkali (bazik) yapısı asidik zehri nötralize ederek acıyı hafifletmeye yardımcı olur. (Not: Eşek arısı sokmalarında zehir bazik olduğu için bu yöntem yerine hafif sirkeli su tercih edilebilir).

  • Medikal Krem ve İlaç Desteği: Doktorunuza veya eczacınıza danışarak kaşıntı ve şişliği hızlıca baskılamak için antihistaminik içerikli jeller (örneğin kalamin losyonu veya hidrokortizonlu kremler) uygulayabilirsiniz. Ağrı çok rahatsız ediyorsa yine uzman önerisiyle hafif bir ağrı kesici alınabilir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
