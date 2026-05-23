Haberler
Yaşam
Ne Tuğla Ne Çimento Kullandılar: Çocuklar İçin 18 Saatte Okul İnşa Edildi

Gülistan Başköy
23.05.2026 - 17:27
Malavi'de geleneksel yöntemlerle günlerce süren okul inşaatı, gelişen 3D yazıcı teknolojisi sayesinde saatler içine sığdırıldı. 18 saat gibi rekor bir sürede duvarları basılan ve Haziran ayında kapılarını açan okul, dünyada sınıf eksikliği yaşayan milyonlarca çocuk için umut ışığı oldu.

Gelişen teknoloji, sadece lüks projelerin veya fütüristik evlerin tekelinden çıkıp kamusal eğitimin ve sosyal sorumluluğun merkezine yerleşiyor.

Afrika ülkesi Malavi’nin Salima bölgesinde, sınıf yetersizliği nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan çocuklar için ezber bozan bir projeye imza atıldı. Dünyanın önde gelen inşaat malzemeleri şirketi Holcim ve CDC Grubu ortaklığı olan 14Trees, 3 boyutlu yazıcı (3D) teknolojisini kullanarak bir okul binasının duvarlarını sadece 18 saatte inşa etmeyi başardı.

Projenin en dikkat çekici yönü, inşaat sektöründe insan gücü ve lojistik kısıtlamaları minimuma indiren otomatik beton püskürtme sistemi oldu.

Bu teknolojide:

  • Önceden programlanmış dijital tasarım bilgisayara yükleniyor.

  • Devasa 3D yazıcı mekanizması, malzemeyi bloklar halinde üst üste koymak yerine, harcı katman katman yüzeye dökerek duvarları milimetrik bir hassasiyetle şekillendiriyor.

Elbette 18 saat, okulun tamamen bitme süresi değil. Bu rekor süre binanın ana omurgasını oluşturan duvarların basılmasını kapsıyor. Duvarların tamamlanmasının ardından çatı montajı, ince işçilikler ve sınıf düzenlemeleri de hızla bitirilerek okul, Kalonga yerel halkına teslim edildi. Geleneksel inşaatlarda günlerce süren duvar örme aşamasının bir günden kısa sürmesi, toplam inşaat süresini de radikal bir biçimde kısalttı.

Bu projeyi dünyadaki diğer fütüristik örneklerden ayıran en büyük özellik, tamamen somut bir ihtiyaca cevap vermesi oldu.

Uzman iş gücü bulmanın zor olduğu, inşaat malzemelerinin yavaş ve pahalı taşındığı gelişmekte olan bölgelerde, sınıfların inşasındaki gecikmeler çocukların eğitim hayatını doğrudan baltalıyor.

Haziran ayında yeni sıralarına oturan Malavili çocuklar, bu projenin sadece laboratuvarda kalmış bir teknolojik gösteri olmadığını, gerçek bir yaşam alanı olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

3D Baskı Teknolojisinin Sosyal ve Çevresel Avantajları

  • Sıfıra Yakın Atık: Malzeme, bilgisayar kontrolünde sadece ihtiyaç duyulan bölgelere uygulandığı için şantiyelerdeki ham madde israfı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

  • Hız ve Zaman Kazanımı: Eğitim altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde, bürokratik ve lojistik gecikmeleri sıfırlayarak çocukların okula erişim süresini kısaltıyor.

  • Esnek ve Güvenli Tasarım: Zorlu coğrafi koşullara göre optimize edilmiş yapılar, daha az iş gücüyle güvenli bir şekilde inşa edilebiliyor

Malavi'deki bu başarılı deneme, dünya genelinde hükümetlerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kamusal altyapı hakkındaki düşünme biçimini değiştirecek güçte bir tartışma başlattı.

Uzmanlar, 3D baskı teknolojisinin farklı coğrafyalara uyarlanabilirliği, küresel ölçeklenebilirliği ve uzun vadeli maliyet analizleri konusunda hala test edilmesi gereken süreçler olduğunu belirtiyor. Ancak 18 saatte biten bu okul, mühendisliğin ve otomasyonun, dünyadaki sınıf eksikliği krizini çözmede en pratik, sürdürülebilir ve hızlı alternatif olduğunu şimdiden gözler önüne seriyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
