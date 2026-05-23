Sevgili Balık, bu pazar gününün dinginliğine ve yaklaşan bayrama rağmen finansal raporları kapatmak zorundasın. Yarım kalan hesaplamalar, ödenmesi gereken faturalar ve ticari analizler yüzünden mantığını en üst seviyede kullanacaksın. Hayalciliği bırakıp tamamen rakamlara odaklanarak finansal anlamda seni zorlayan süreçlerden sonunda çıkacaksın.

Tam da bu noktada bütçendeki açıkları bulup hızlıca kapatarak pazartesi sabahına sorunsuz bir başlangıç yapabilirsin. Rasyonel ve disiplinli yaklaşımın sayesinde şirketini veya ev bütçeni büyük bir yükten kurturacağın da aşikar. Belli ki bugün sezgilerin değil matematik en yakın dostun oluyor.

Peki ya aşk? Duygusal dünyanda soğuk lakin iyileştirici bir gerçeklikle yüzleşiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle arandaki bağın artık sana zarar verdiğini kabullenip yalnız kalmayı seçeceğin sessiz bir bitiş yaşayabilirsin. Ancak bunun için gözyaşı dökmek yerine ayrılığı gerekli bir şifa süreci olarak görmelisin. Bekarsan, beklentilerini tamamen sıfırlayıp sadece kendi içsel onarımına odaklanmalısın. Böylece gerçek aşkı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...