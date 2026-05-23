Haberler
Spor
"Siz Türkler Irkçısınız" Paylaşımı Yapan Trabzonsporlu Oulai Hacklendiğini Öne Sürdü

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2026 - 18:03
Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu hesabından Christ Oulai “Siz Türkler ırkçısınız” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Fildişi Sahilleri vatandaşı futbolcu silinen bu paylaşımların ardından hesabının başkaları tarafından ele geçirildiğini öne süren bir paylaşımda bulundu.

Genç futbolcunun Instagram hesabından "Siz Türkler ırkçısınız" paylaşımları geldi.

Trabzon yerel basınından 61saat'in aktardığına göre Christ Oulai’nin İngilizce bilmemesi nedeniyle havalimanında görevli polislerle sağlıklı iletişim kuramadığı, bu nedenle kısa süreli bir gerginlik yaşandığı belirtildi.

Oulai’nin, havalimanındaki görevlilerin kendisine karşı olumsuz bir tavır içinde olduğunu düşündüğü, ancak daha sonra dil probleminin çözülmesiyle birlikte yaşanan yanlış anlaşılmanın giderildiği ifade edildi.

Önceki paylaşımların silinmesinin ardından genç futbolcu hesabının ele geçirildiğine dair bir post paylaştı.

Bir diğer paylaşımda da ''Havalimanında değilim, oteldeyim' yazdı.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
