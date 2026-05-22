Kemal Kılıçdaroğlu'nun İlk İşlerinden Biri Instagram Profilini Güncellemek Oldu

Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına ofisinde başladı. İlk hamle olarak partinin 3 avukatının görevine son veren Kılıçdaroğlu’nun yeni basın danışmanı ise Atakan Sönmez oldu.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sönmez, deneyimli siyasetçinin CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gideceğine ilişkin merak edilen soruya da yanıt verdi.

Atakan Sönmez, “CHP'nin genel başkanı neredeyse Genel Merkez oradadır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e gidecektir. Dün mahkeme kararı kesinleşti, görev başladı” ifadelerini kullandı.