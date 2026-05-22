Kemal Kılıçdaroğlu'nun İlk İşlerinden Biri Instagram Profilini Güncellemek Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 20:17
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin dikkat çeken bir yargı kararı çıktı. Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında değerlendirilmesine hükmederken, parti yönetiminin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na devredilmesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde CHP'nin mevcut avukatlarını azlederken akşam saatlerinde de sosyal medya hesaplarında değişime gitti.

İlk iş avukatları azletti.

Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına ofisinde başladı. İlk hamle olarak partinin 3 avukatının görevine son veren Kılıçdaroğlu’nun yeni basın danışmanı ise Atakan Sönmez oldu.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sönmez, deneyimli siyasetçinin CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gideceğine ilişkin merak edilen soruya da yanıt verdi.

Atakan Sönmez, “CHP'nin genel başkanı neredeyse Genel Merkez oradadır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e gidecektir. Dün mahkeme kararı kesinleşti, görev başladı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabını güncelledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çekici hamlelerinden biri de sosyal medyada yaşandı. Butlan kararıyla geri dönüşü kesinleşen Kılıçdaroğlu, Instagram profiline 'CHP Genel Başkanı' ifadesi ekledi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
