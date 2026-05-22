Son Şampiyon Fenerbahçe, Final Four'da Olympiakos'u Geçemedi

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Atina'daki dörtlü finale de yine iddialı gitti. Olympiakos, Valencia ve Real Madrid'in de yer aldığı Final Four'da Fenerbahçe Olympiakos ile eşleşti.

Maça bir türlü ortak olamayan Fenerbahçe Beko kötü geçirdiği üç periyodun ardından dördüncü periyota da kötü başladı. 8 dakika kala tüm mola haklarını kullanan temsilcimiz mola dönüşü de erken atışlarla sayı bulmakta zorlandı.

Giderek açılan farka direnemeyen Fenerbahçe maçı 79-61 kaybetti.