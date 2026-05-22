article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Son Şampiyon Fenerbahçe, Final Four'da Olympiakos'u Geçemedi

Son Şampiyon Fenerbahçe, Final Four'da Olympiakos'u Geçemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 19:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Atina'daki dörtlü finale de yine iddialı gitti. Olympiakos, Valencia ve Real Madrid'in de yer aldığı Final Four'da Fenerbahçe Olympiakos ile eşleşti. 

Maça bir türlü ortak olamayan Fenerbahçe Beko kötü geçirdiği üç periyodun ardından dördüncü periyota da kötü başladı. 8 dakika kala tüm mola haklarını kullanan temsilcimiz mola dönüşü de erken atışlarla sayı bulmakta zorlandı. 

Giderek açılan farka direnemeyen Fenerbahçe maçı 79-61 kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maça kötü başladık.

Maça kötü başladık.

Fenerbahçe Beko, 8-0'lık kötü bir seriyle başladığı maçta ilk periyodu 18-12 kapatarak maça tutunmaya çalıştı. Ancak ikinci periyota da ilk periyot gibi kötü başlayan ekibimiz periyot sonunda bulduğu sayıyla farkı ancak 9'a düşürebildi.

Üçüncü periyot maçı kopardı.

Üçüncü periyot maçı kopardı.

Üçüncü periyotta Olympiakos yine ağırlığını koydu. Fenerbahçe maça ortak olmak istese de periyot sonundaki 23-17'lik skor farka 6 sayı daha ekleyerek rakibimiz için rahat bir son periyot başlangıcına neden oldu. 

4. periyotta yine periyot başlangıçlarına kötü başlama alışkanlığı devam eden Fenerbahçe Beko farkın açılmasına engel olamadı. 

Olympiakos etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe'ye karşı maçı 79-61 kazandı.

Bu sezon diğer sezonların aksine üçüncülük maçı oynanmayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
3
3
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın