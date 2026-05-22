article/comments
article/share
Haberler
Finans
Red Flag’lerin Bile Güzelleştiği Toksik Aşk Şarkıları

etiket Red Flag’lerin Bile Güzelleştiği Toksik Aşk Şarkıları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün seninle biraz tehlikeli sularda yüzeceğiz. Hani o meşhur, mantığın 'Kaç kurtar kendini!' diye çığlık attığı ama kalbinin o sese kulak tıkadığı, 'Belki bu sefer farklı olur' dediği o meşhur noktadayız.

Hepimizin hayatında en az bir kere 'red flag' dediğimiz o sinyalleri bile bile görmezden geldiği, hatta o sinyalleri romantize ettiği bir dönem olmuştur. İşte bu liste, tam da o 'bile bile lades' dediğimiz anların, o uykusuz gecelerin ve o bitmek bilmeyen 'Uyudun mu?' mesajlarının fon müziği.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan

Listenin başında tabii ki 'Küçük Serçe' var. Bu şarkı, bir aldatılma hikayesini değil, o aldatılmanın ardından gelen o ağır kabullenişi anlatıyor.

2. Sıla - Müstehcen

Nefretle aşkın o iğrenç birleşimi; hani hem engellemek istersin hem de 'Yazsa da kavga etsek' dersin ya, aynen o.

3. Lana Del Rey - Ultraviolence

Toksik kraliçesi Lana, bu şarkıda 'He hit me and it felt like a kiss' diyerek toksikliğin zirvesine oynuyor.

4. Amy Winehouse - Back to Black

Amy’nin tüm hayatı bir red flag olsa da bu şarkı zirvedir. Adamın hayatına devam etmesi, kadının ise o karanlıkta takılı kalması.

5. Emre Aydın - Git

Gitmek isteyip gidememek, kapının eşiğinde ömür tüketmek... Kararsızlığın yarattığı o duygusal işkencenin en iyi bestelerinden biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Model - Pembe Mezarlık

'Affet bu gece ölmek istedim' diye şarkı mı başlar? Ergenlikten kalma o 'Aşkımız için ölelim, mezarımız pembe olsun' draması. Ayrılığı dünyanın sonu sanan ve o melankoliden beslenen herkesin bir dönem başucu şarkısıydı bu.

7. Yıldız Tilbe - Delikanlım

Yıldız Tilbe dendiğinde akan sular durur.

8. Şebnem Ferah - Sil Baştan

'Gücün var mı hiç baştan başlamaya?' sorusu gizli bir toksik döngünün habercisi. Kaç kere bittiğini hatırlamadığın o ilişkiyi, sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar deneme isteği...

9. Gripin - Aşk Nereden Nereye

İlişkinin başında her şey mükemmelken, sonunda 'Biz bu hale nasıl geldik?' demenin melankolisi.

10. Göksel - Depresyondayım

Bir ayrılık sonrası o meşhur 'pijama, terlik, televizyon' üçlüsü. Hayatı durdurup bir insanın yokluğu etrafında depresyona girmek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gökhan Türkmen - Bitmesin

'Bitmesin, ne olur bitmesin' diye yalvarırken aslında her şeyin çoktan bittiğini o da biliyor.

12. Britney Spears - Toxic

Adıyla sanıyla buradayız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın