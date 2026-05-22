article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hafta Sonu Pikniğinde Arka Planda Çalması Gereken "Chill" Liste

etiket Hafta Sonu Pikniğinde Arka Planda Çalması Gereken "Chill" Liste

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Ya şimdi şöyle güzel bir yere gitsek, sersek örtüyü, kuş seslerine biraz da bizim sevdiğimiz melodiler karışsa...' dediğini duyar gibiyim! Önce bir huzur buluyoruz, sonra lokmalar eşliğinde muhabbeti koyulaştırıyoruz, en son da 'hadi bir kalkıp gerinelim' diye enerjiyi yukarı çekiyoruz. Çayın tazelendiyse, müziği başlatıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. MFÖ - Güllerin İçinden

Bu şarkı piknik sepetinin olmazsa olmazı termos gibidir; o yoksa bir şeyler eksik kalır. O yumuşak girişiyle, herkesin 'ah ne güzel başladı' diyeceği o huzurlu anı daha ilk dakikadan garantiliyor.

2. Kings of Convenience - Misread

İki gitarın birbirine bu kadar nazik eşlik etmesi tam bir hafta sonu mucizesi. Arkada çalarken kimsenin sesini bastırmaz, tam tersine muhabbetin arasına tatlı bir fon müziği gibi sızar.

3. Canozan & Deniz Tekin - Transatlantik

İkisinin sesi yan yana gelince resmen huzur bulutu oluşuyor.

4. Zeki Müren - Yaralı Gönlüm

Arada bir nostalji şart!

5. Jack Johnson - Better Together

Jack abimiz bu şarkıyı sanki bir ağaç gölgesinde uzanırken yazmış gibi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Men I Trust - Show Me How

Vokali o kadar dingin ki, insanı bir göl kenarında ya da uçsuz buçsuz bir yeşillikteymiş gibi tatlı hayallere daldırıyor.

7. Khruangbin - White Gloves

Müziğin içinde kaybolurken bir yandan da rüzgarın yaprakları hışırdatmasını dinlemek... İşte gerçek 'chill' keyfi tam olarak budur.

8. Pinhani - Hele Bi Gel

İçinde çok saf ve çocuksu bir neşe var. Piknik örtüsüne peynirler, domatesler dizilirken arka planda çalması, o hazırlık telaşını bile bir bayram havasına dönüştürüyor.

9. Sattas - Ne Oldu

Reggae havası pikniğe o kadar yakışıyor ki anlatamam.

10. Tarkan - Uzun İnce Bir Yoldayım Remix

Hepimizin bildiği o derin hikayeyi modern bir dokunuşla dinlemek harika.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sandal

'Bir sandala binip gitsek' hayalleri kurduran, o yaz akşamüstü esintisini kulağına fısıldayan bir parça.

12. Deniz Tekin - Beni Vur

Klasik bir şarkıyı öyle bir yorumluyor ki, sanki ilk defa duyuyormuşsun gibi.

13. Peyk - İstanbul

Şehrin gürültüsünden kaçıp yeşilliğe sığındıysan, bu şarkı o anın değerini daha iyi anlamanı sağlar.

14. Büyük Ev Ablukada - Hoşçakal Kadar

Listenin sonuna çok yakışıyor. 'Güzel bir gündü, tadı damağımızda kaldı' demenin müzik hali.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın