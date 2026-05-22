CHP'nin 'Mutlak Butlan' İtirazı Reddedildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'mutlak butlan' içerikli ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itirazı kesin olarak geri çevirdi.

Söz konusu süreç, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik istinaf başvurusu üzerine mahkemenin kurultay kararlarını hukuken geçersiz (mutlak butlan) saymasıyla başlamıştı. Mahkeme bu kararla birlikte, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına; koltuğun Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetime devredilmesine hükmetmişti.

CHP yönetiminin bu tedbir kararının iptali için aynı mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi de 36. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Yaşanan bu hukuki gelişmenin ardından CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirilmesi yönündeki karara karşı bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) da resmi bir itiraz başvurusunda bulundu.