CHP'nin 'Mutlak Butlan' İtirazı Reddedildi

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 13:50
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin büyük tartışma yaratan 'mutlak butlan' tedbir kararına yönelik Genel Merkez tarafından yapılan itirazı kesin olarak reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin, kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'mutlak butlan' içerikli ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itirazı kesin olarak geri çevirdi.

Söz konusu süreç, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik istinaf başvurusu üzerine mahkemenin kurultay kararlarını hukuken geçersiz (mutlak butlan) saymasıyla başlamıştı. Mahkeme bu kararla birlikte, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına; koltuğun Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetime devredilmesine hükmetmişti.

CHP yönetiminin bu tedbir kararının iptali için aynı mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi de 36. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Yaşanan bu hukuki gelişmenin ardından CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve getirilmesi yönündeki karara karşı bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) da resmi bir itiraz başvurusunda bulundu.

Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
