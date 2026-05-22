Önce Çürütüp Sonra İstiflemişler: Arkeologlar Kapağı Açınca Ürkütücü Bir Sürprizle Karşılaştılar

Ancak küpten çıkarılan dişler üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme testleri büyük bir sürpriz ortaya koydu.

Küpteki kemiklerin MS 890 ile 1160 yılları arasına (yani günümüzden yaklaşık 1.200 yıl öncesine) ait olduğu belirlendi. Üstelik bu 37 kişi aynı anda ölmemişti. Küp, yaklaşık 270 yıl boyunca aynı kabile veya geniş aile grupları tarafından, kuşaktan kuşağa aktarılan bir 'ata anma tapınağı' gibi tekrar tekrar açılıp içine yeni kemikler konularak kullanılmıştı.

Arkeolog Anna Pineda keşfin önemini şu sözlerle özetliyor: 'Bugüne kadar bu küplerin işlevi sadece bir tahminden ibaretti. İlk kez yerinde bozulmamış insan kemikleri bulmak, bu kapların ikincil cenaze ritüelleri için kullanıldığını kesin olarak kanıtladı.'