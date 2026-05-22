article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Önce Çürütüp Sonra İstiflemişler: Arkeologlar Kapağı Açınca Ürkütücü Bir Sürprizle Karşılaştılar

Önce Çürütüp Sonra İstiflemişler: Arkeologlar Kapağı Açınca Ürkütücü Bir Sürprizle Karşılaştılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 13:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güneydoğu Asya’nın en büyük gizemlerinden biri olan Laos’taki 'Çömlekler Ovası'nda kazı yapan arkeologlar, devasa bir taş kabın kapağını açtıklarında dehşet verici bir manzarayla karşılaştılar. Dev 'ölüm küpü'nün içinden tam 37 kişiye ait üst üste istiflenmiş kemikler çıktı.

Kaynak Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüzyıllardır çözülemeyen sırları barındıran Laos’un dağlık platoları, insanlık tarihinin en tüyler ürpertici ve gizemli keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Yüzyıllardır çözülemeyen sırları barındıran Laos’un dağlık platoları, insanlık tarihinin en tüyler ürpertici ve gizemli keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor.

James Cook Üniversitesi’nden Dr. Nicholas Skopal ve Laos kültürel miras uzmanı Souilya Bounxayhip liderliğindeki araştırma ekibi, tonlarca ağırlıktaki antik taş kapların yer aldığı bölgede ezber bozan bir bulguya imza attı. Antiquity dergisinde yayınlanan çalışma, tarihte ilk kez içi tamamen insan kalıntılarıyla dolu bozulmamış bir taş küpün keşfedildiğini dünyaya duyurdu.

Arkeologlar, 1,3 metre yüksekliğinde ve 2 metreden geniş olan, alışılmadık derecede kalın duvarlı devasa bir taş kabı kazmaya başladıklarında içeride adeta bir kemik labirentiyle karşılaştılar.

Arkeologlar, 1,3 metre yüksekliğinde ve 2 metreden geniş olan, alışılmadık derecede kalın duvarlı devasa bir taş kabı kazmaya başladıklarında içeride adeta bir kemik labirentiyle karşılaştılar.

Küpün içindeki kemiklerin dizilim şekli bilim insanlarını şoke etti:Kafatasları küpün dış çeperi boyunca titizlikle yan yana dizilmişti.

Kol ve bacak kemikleri ise kabın tam ortasında dev bir yığın halinde toplanmıştı.

Uzmanlar bu korkunç dizilimin arkasındaki sırrı çözdü: Bu küp, insanların öldükten sonra doğrudan gömüldüğü bir yer değildi. 'İkincil gömme ritüeli' adı verilen bu vahşi ve mistik gelenekte; cesetler önce başka bir yerde çürümeye bırakılıyor, ardından etlerinden tamamen arınan kemikler seçilerek bu dev ölüm küpünün içine istifleniyordu.

Bilim dünyası, bu dev taş çömleklerin MÖ 500 ile MS 500 yılları arasındaki Demir Çağı'nda kullanılıp terk edildiğini düşünüyordu.

Bilim dünyası, bu dev taş çömleklerin MÖ 500 ile MS 500 yılları arasındaki Demir Çağı'nda kullanılıp terk edildiğini düşünüyordu.

Ancak küpten çıkarılan dişler üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme testleri büyük bir sürpriz ortaya koydu.

Küpteki kemiklerin MS 890 ile 1160 yılları arasına (yani günümüzden yaklaşık 1.200 yıl öncesine) ait olduğu belirlendi. Üstelik bu 37 kişi aynı anda ölmemişti. Küp, yaklaşık 270 yıl boyunca aynı kabile veya geniş aile grupları tarafından, kuşaktan kuşağa aktarılan bir 'ata anma tapınağı' gibi tekrar tekrar açılıp içine yeni kemikler konularak kullanılmıştı.

Arkeolog Anna Pineda keşfin önemini şu sözlerle özetliyor: 'Bugüne kadar bu küplerin işlevi sadece bir tahminden ibaretti. İlk kez yerinde bozulmamış insan kemikleri bulmak, bu kapların ikincil cenaze ritüelleri için kullanıldığını kesin olarak kanıtladı.'

Keşif sadece korkunç gömme geleneklerini değil, antik dünyanın gizli haritasını da aydınlattı.

Keşif sadece korkunç gömme geleneklerini değil, antik dünyanın gizli haritasını da aydınlattı.

Kalıntıların arasında yoğun miktarda rengarenk cam boncuklar bulundu. Kimyasal analizler, bu boncukların kökeninin Güney Hindistan ve Mezopotamya'ya dayandığını gösterdi.

Laos'un bu balta girmemiş dağlık yaylalarındaki antik toplulukların, o dönem Çin'deki Song Hanedanlığı ve Kamboçya'daki Khmer İmparatorluğu'nun desteklediği devasa uluslararası ticaret ağlarına bağlı olduğu, bu boncuklar sayesinde kanıtlanmış oldu.

Arkeologlar şimdi projenin bir sonraki aşaması olan Antik DNA analizleri için kolları sıvadı.

Arkeologlar şimdi projenin bir sonraki aşaması olan Antik DNA analizleri için kolları sıvadı.

Bu analizler tamamlandığında, küpün içindeki 37 kişinin birbirleriyle olan biyolojik akrabalık bağları ve tam olarak hangi ırka mensup oldukları ortaya çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın