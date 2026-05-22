Haberler
Yaşam
Mutfağında Su Isıtıcısı Kullananlar İçin Kötü Haber

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 11:58
Sabah kahvenizi veya çayınızı yudumlarken aslında milyarlarca plastik parçacığı yutuyor olabileceğinizi biliyor musunuz? Bilim insanları ve tıp uzmanları, plastik su ısıtıcıları (kettle) hakkında çok ciddi uyarılarda bulunuyor: 'Isı ve plastik asla bir araya gelmemeli!'

Evde veya ofiste hızlıca sıcak su elde etmek için en sık kullandığımız araçların başında elektrikli su ısıtıcıları geliyor.

Ancak son yapılan bilimsel çalışmalar, plastik bileşenlere sahip su ısıtıcılarının, içtiğimiz suya muazzam miktarda mikroplastik ve nanoplastik sızdırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun günlük plastik maruziyetimizi korkunç boyutlara ulaştırdığı konusunda hemfikir.

npj Emerging Contaminants dergisinde yayınlanan güncel bir araştırma ve Trinity College Dublin ile Queensland Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmaları, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Queensland Üniversitesi Çevre Sağlığı Bilimleri Birliği'nden Dr. Elvis Okoffo’nun yürüttüğü çalışmaya göre:

Yeni alınan bir plastik su ısıtıcısında yapılan ilk kaynatmada, mililitre başına yaklaşık 12 milyon nanopartikül açığa çıkıyor. Bu da tek bir 250 ml'lik çay fincanında yaklaşık 3 milyar mikro/nanoplastik parçacığı yuttuğumuz anlamına geliyor.

Su ısıtıcısı eskidikçe salınım azalsa da tamamen bitmiyor. 150 kez kaynatıldıktan sonra bile tek bir fincan suda hâlâ 205 milyon nanopartikül tespit ediliyor.

Aile Hekimi Dr. Joseph Mercola da polipropilen (PP) içeren plastik mutfak ürünlerinin tehlikesine dikkat çekiyor.

Yapılan testlerde, su sıcaklığı 25 °C'den 95 °C'ye yükseldikçe, plastikten suya geçen zararlı parçacık sayısı litre başına 0,6 milyondan tam 55 milyona fırlıyor. Su ısıtıcılarının tek amacının suyu bu sıcaklıklara ulaştırmak olduğu düşünüldüğünde, riskin ne kadar sürekli olduğu daha net anlaşılıyor.

Araştırmalarda ilginç bir detay da öne çıktı: Sert musluk suyunun içindeki mineraller (kireç), zamanla plastik ısıtıcının içinde koruyucu bir film tabakası oluşturuyor ve plastik salınımını %89'dan fazla azaltıyor.

Ancak uzmanlar bunun bir "yeşil ışık" olarak algılanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Zararlı kimyasalların miktarı kireçle azalsa bile, plastikleri sadece kaynatarak yok etmek mümkün değil; eser miktardaki toksik maddeler suda kalmaya devam ediyor. Mikroplastiklerin insan vücudundaki uzun vadeli zararları henüz tamamen haritalandırılmamış olsa da, uzmanlar 'tedbirli olmak pişman olmaktan iyidir' ilkesini hatırlatıyor. Çözüm ise oldukça basit: Plastik su ısıtıcılarını evinizden uzaklaştırın.

Güvenli Alternatifler Neler?

  • Paslanmaz Çelik: Kimyasal olarak nötrdür. Suyla veya ısıyla reaksiyona girmez, suya zararlı madde salmaz ve suyun lezzetini bozmaz. Üstelik ısıyı daha uzun süre tutar.

  • Cam ve Seramik: Isıyla etkileşime girmeyen en sağlıklı iki alternatiftir. Suyu cam veya seramik kaplarda ısıtıp, yine cam veya seramik kupalarda tüketmek en güvenli yoldur.

Önemli Uyarı: Dr. Mercola, sadece su ısıtıcılarının değil, sıcak kahve ve çay için kullanılan plastik seyahat kupalarının (termosların) da aynı riski taşıdığını belirterek bunlardan da kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
