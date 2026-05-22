Mutfağında Su Isıtıcısı Kullananlar İçin Kötü Haber

Yeni alınan bir plastik su ısıtıcısında yapılan ilk kaynatmada, mililitre başına yaklaşık 12 milyon nanopartikül açığa çıkıyor. Bu da tek bir 250 ml'lik çay fincanında yaklaşık 3 milyar mikro/nanoplastik parçacığı yuttuğumuz anlamına geliyor.

Su ısıtıcısı eskidikçe salınım azalsa da tamamen bitmiyor. 150 kez kaynatıldıktan sonra bile tek bir fincan suda hâlâ 205 milyon nanopartikül tespit ediliyor.