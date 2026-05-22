Haberler
Yaşam
Modada Yeni Trend: Sessiz Lüks (Quiet Luxury) Nedir?

miray soysal
miray soysal
22.05.2026 - 12:01
Hani bazı insanlar vardır; kıyafetlerinde markaların kocaman logoları bağırmaz ama duruşlarından, kumaşın dökülüşünden kalite akar. İşte moda dünyasının yeni trendi hatta bir trendden çok bir yaşam felsefesi olan o rüzgarın adı: Quiet Luxury! 

Gelin bu bağırmayan ama çok şey anlatan tarza biraz daha yakından bakalım.

Tam olarak nedir bu Sessiz Lüks?

Aslında adı üzerinde; lüksü, gösterişli logolarla veya parıltılı taşlarla değil, kalitesiyle, kesimiyle ve duruşuyla fısıldayan bir anlayış bu. 'Ben buradayım' diye bağırmak yerine, 'Beni anlayan anlar' diyen, zamansız ve eforsuz bir şıklık.

Sessiz Lüks’ün ilk kuralları çok net: Kocaman, parıltılı logolara ve markayı gözümüze sokan detaylara veda ediyoruz.

Lüks, artık ceketin etiketinde değil, kumaşın dokusunda saklı. Bu anlayışta, aldığın bir kaşmir kazağın veya ipek bir gömleğin kalitesi, o markanın ambleminden çok daha önemli. Kimin tasarladığı değil, nasıl hissettirdiği ve ne kadar uzun ömürlü olduğu ön planda.

Bu trendin renk dünyası son derece dingin ve uyumlu.

Canlı, göz yorucu renkler yerine; bej, krem, lacivert, gri, siyah ve beyaz gibi nötr tonlar hakim. Bu renkler, hem birbirleriyle kolayca kombinlenebiliyor hem de her zaman asil ve zamansız duruyor. Sessiz Lüks, renklerin gücünü abartmadan, sade bir uyum içinde kullanmayı seçiyor.

Sessiz Lüks, "az ama öz" felsefesini savunur.

Her sezon değişen trendlerin peşinden koşmak yerine, yıllarca giyebileceğin, modası hiç geçmeyecek yüksek kaliteli parçalara yatırım yapmanı önerir. Klasik kesimli bir palto, el yapımı deri bir çanta, mükemmel oturan bir jean veya kaliteli bir saat... Bu parçalar, gardırobunun omurgasını oluşturup ve her zaman şık görünmeni sağlayacak.

Sessiz lüks denince akla sadece pahalı parçalar değil, özenli ve temiz bir görünüm de gelir.

En sade gömlek bile kırışıksız, düzgün ve bakımlı durduğunda çok daha şık görünür. Bu yüzden kıyafet bakımını pratik hale getiren ürünler de bu stilin gizli kahramanları arasında yer alır. Mesela Philips el ütüsü, hızlıca hazırlanmak istediğin günlerde gömlek, pantolon ya da elbisendeki kırışıklıkları kolayca toparlamana yardımcı olur. Çünkü sessiz lüks biraz da “çok uğraşılmış gibi görünmeden, her zaman derli toplu görünmek” demektir.

Sessiz Lüks’te şıklık detaylarda gizlidir.

Dışarıdan bakıldığında son derece sade görünen bir kıyafetin, iç astarındaki el işçiliği, dikişlerin muntazamlığı veya düğmelerin kalitesi, o parçanın gerçek lüksünü ortaya koyar. Bu trend, başkalarının görmediği ama sizin bildiğiniz ve hissettiğiniz o gizli kaliteye değer verir. İşçilik ve kalıp, her şeyden önemlidir.

Son olarak, Sessiz Lüks sadece bir giyim tarzı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir.

Bu anlayış, sadece kıyafetlerde değil, ev dekorasyonunda, seçilen kitaplarda, harcanan zamanda ve kurulan ilişkilerde de sadeliği, kaliteyi ve derinliği arar. Gösterişten, aşırılıktan ve gürültüden kaçınarak, daha dingin, daha anlamlı ve daha 'kendi halinde' bir yaşam sürmeyi hedefler.

miray soysal
