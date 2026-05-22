Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünyanın En Çok İhracat Yapan 5 Ülkesi Hangisi?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 12:01
Bir ülkenin ekonomik gücünü anlamanın yollarından biri de ihracat rakamlarına bakmak. Küresel ticarette önde gelen ülkeler sadece çok üretmeleriyle değil, doğru ürünü doğru pazara doğru zamanda satmalarıyla lider oluyor. Kimi teknolojiyle fark yaratıyor, kimi sanayi gücüyle, kimi de lojistik avantajıyla. Peki, Dr. Hakan Özerol’un değerlendirmelerine göre dünya ihracatında açık ara fark yaratan ülkeler de belli. Gelin, birlikte öğrenelim. 👇

Üretim gücüyle zirvede yer alan Çin!

Listenin zirvesinde tahmin etmesi zor olmayan bir ülke var, Çin! Dünyanın üretim merkezi olarak görülen Çin, inanılmaz geniş bir ürün yelpazesine sahip. Elektronikten tekstile, makinelerden günlük tüketim ürünlerine kadar akla gelen pek çok şey bu ülkede üretiliyor. Bu kadar büyük ölçekli üretim yapabilmesi, onu ihracatta rakiplerinden ayıran en büyük etkenlerden biri. Dr. Hakan Özerol’un da vurguladığı gibi Çin, dünya ticaretinde uzun süredir oyunun kurallarını belirleyen ülkelerden biri.

Ve tabii listenin olmazsa olmazı ABD!

ABD, sadece teknoloji devleriyle değil, ihracat gücüyle de listenin üst sıralarında yer alıyor. Dr. Hakan Özerol’un aktardığı verilere göre Amerika Birleşik Devletleri’nin ihracatı 2 trilyon dolar seviyesinde. Özellikle yüksek katma değerli ürünler burada büyük fark yaratıyor. Uçak teknolojileri, gelişmiş makineler ve yenilikçi ürünler Amerika’nın dış ticarette elini güçlendiriyor. Büyük bir iç pazara sahip olmasına rağmen ihracatta da bu kadar güçlü olması oldukça dikkat çekici.

Avrupa’nın sanayi devi Almanya!

Almanya deyince çoğumuzun aklına ilk olarak otomotiv sektörü geliyor. Çünkü ülkenin ihracat gücünün önemli bir kısmını otomobiller, makineler ve endüstriyel ürünler oluşturuyor. Kalite konusunda yıllardır güçlü bir yere sahip olması da Almanya’nın önünü daha da açıyor. Dr. Hakan Özerol’un değerlendirmesine göre Almanya üretim gücüyle bu listede sağlam bir yer tutuyor!

Stratejik konumuyla öne çıkan Hollanda!

Yüzölçümüne bakınca bu listede görmek ilk anda şaşırtabilir ama Hollanda’nın gücü biraz stratejik konumundan geliyor. Dr. Hakan Özerol’un değerlendirmesine göre ülkenin ihracatı 930 milyar dolar seviyesinde. Özellikle lojistik avantajları ve Avrupa ticaretindeki merkezi rolü burada belirleyici oluyor. Büyük limanları sayesinde dünya ticaretinde önemli bir dağıtım noktası haline gelmiş durumda! Yani mesele sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda ticaret akışını da doğru yönetebilmek!

Teknolojiyle fark yaratan Japonya!

Teknoloji deyince Japonya’yı anmadan geçmek zaten zor. Dr. Hakan Özerol’un paylaştığı verilere göre Japonya’nın ihracatı 717 milyar dolar seviyesinde. Özellikle elektronik, otomotiv ve yüksek teknoloji ürünler söz konusuysa Japonya bu alanlarda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri! Japon markalarının global güvenilirliği de ihracat rakamlarını doğrudan etkiliyor. Yıllardır teknolojik üretimde istikrarlı bir çizgide ilerlemeleri onları bu pazarda sağlam bir yere koyuyor!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
