Taşa Ruh Veren Adam: Mimar Sinan ve Hala Ayakta Olan Bir Medeniyet

Sinan;

Kanuni Sultan Süleyman,

II. Selim,

III. Murad

dönemlerinde görev yaptı. Bu inanılmaz bir şeydi.

Çünkü değişen yalnızca padişahlar değildi.

İmparatorluğun ekonomisi, savaşları, politik dengeleri de değişiyordu.

Ama Sinan hep merkezde kaldı.

Çünkü o yalnızca bina yapan biri değildi.

Devletin “medeniyet diliydi.”

Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık

Sinan’ın en meşhur cümlelerinden biri mimarlık tarihine geçti:

“Şehzade Camii çıraklık eserimdir.

Süleymaniye kalfalık eserimdir.

Selimiye ise ustalık eserimdir.”

Aslında bu üç yapı yalnızca bina değildir.

Bir insanın zihinsel gelişim haritasıdır.