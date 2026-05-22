Dağ Suyuyla Yetişiyor, İçinde Hiç Şeker Yok: Her Yıl 500 Ton Hasat Ediliyor

Çiftçiler, tarlaları kare şeklinde bölüp suyla doldurarak bataklık haline getirdikten sonra geleneksel yöntemlerle tohumları toprakla buluşturuyor.

Şu an yılda ortalama 500 ton üretilen bu özel pirinç için Ilgaz Belediyesi ve çiftçiler el ele verdi. Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, akredite bir firmanın yaptığı araştırma raporuyla tescillenen sıfır şeker özelliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Ilgaz'da Osmancık veya Baldo gibi diğer popüler pirinç türleri yetişmiyor; iklimimiz sadece bu ata tohumuna izin veriyor. Kurduğumuz kooperatifle 3 bin dönümlük ekim alanını Kızlaryolu Barajı'nın da devreye girmesiyle 20 bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız bu pirinci dünya markası yapmak ve marketlerin diyabet raflarında sattırmak.'