Dağ Suyuyla Yetişiyor, İçinde Hiç Şeker Yok: Her Yıl 500 Ton Hasat Ediliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 12:28
Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, dağlardan gelen buz gibi kar sularıyla beslenen ve asırlardır korunan ata tohumu 'Sarıkılçık' çeltiğinde ekim mesaisi başladı. Şeker oranının sıfır olmasıyla dikkat çeken bu nadide pirinç, dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Mutfakların vazgeçilmezi pirinç, yüksek karbonhidrat ve şeker oranı nedeniyle özellikle diyabet hastalarının mesafeli durduğu bir besindir.

Ancak Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yetiştirilen öyle bir pirinç var ki, tüm ezberleri bozuyor. Ilgaz Dağları’nın saf kar sularıyla sulanan ve dededen toruna miras kalan ata tohumuyla üretilen Sarıkılçık pirincinin şeker oranı tam sıfır!

Ilgaz’a bağlı Yerkuyu, Yuvasaray, Çeltikbaşı, Hacıhasan ve Sarmaşık köylerinde toplam 3 bin dekar alan ekime hazırlandı.

Çiftçiler, tarlaları kare şeklinde bölüp suyla doldurarak bataklık haline getirdikten sonra geleneksel yöntemlerle tohumları toprakla buluşturuyor.

Şu an yılda ortalama 500 ton üretilen bu özel pirinç için Ilgaz Belediyesi ve çiftçiler el ele verdi. Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, akredite bir firmanın yaptığı araştırma raporuyla tescillenen sıfır şeker özelliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Ilgaz'da Osmancık veya Baldo gibi diğer popüler pirinç türleri yetişmiyor; iklimimiz sadece bu ata tohumuna izin veriyor. Kurduğumuz kooperatifle 3 bin dönümlük ekim alanını Kızlaryolu Barajı'nın da devreye girmesiyle 20 bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız bu pirinci dünya markası yapmak ve marketlerin diyabet raflarında sattırmak.'

Çeltik üretiminin dışarıdan bakıldığında kolay görünse de aslında büyük bir emek zinciri olduğunu belirten üretici Recai Küsmenoğlu, Sarıkılçık pirincinin mutfaktaki sırrını şu sözlerle anlatıyor:

'Bu pirinçten yapılan pilav arttı ve soğudu diyelim. Ertesi gün tekrar ısıttığınızda ilk günkü o muazzam lezzeti aynen alırsınız. Tabii bu lezzete ulaşmak kolay değil. Çeltiğe eylül ayının sonundaki hasada kadar bir bebek gibi bakmak zorundayız. Her gün suyunu milimetrik olarak kontrol ediyoruz.'

Bölgedeki iklim ve toprak yapısının sadece bu türe izin verdiğini belirten üretici Şükrü Yonisoğlu da ata tohumuna sahip çıkmaktan gurur duyduklarını ifade ediyor.

İlçeye kurulan 60 milyon liralık yeni çeltik fabrikası ve kooperatifin gübre, ilaçlama, ekim-biçim destekleriyle Ilgaz Sarıkılçık pirinci, yakında hem Türkiye'nin hem de dünyanın sağlık sırrı olmaya aday.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
