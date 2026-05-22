Bombaların altında kalan bir halkın haykırışı!

Size bir şey sormam gerekiyor. Sabahın üçünde duvarlar titrediğinde, çocuğunuz uykusundan fırlayıp size sarıldığında ve siz ona 'geçer, merak etme' diye yalan söylerken kendi ellerinizin de titrediğini hissettiğinizde o an, sizin için bir strateji belgesi mi, yoksa bir insan mı?

Biz buradayız!

Tahran'da, Isfahan'da, Şiraz'da, Tebriz'de!

Ekranlarda görmediğiniz yerlerde, koordinatlarınızın içinde.

Ve bize 'özgürlük' adına bomba yağdırılıyor.

'Rejimi sevmiyorum. Ama bu bombalar benim komşuma düştü.'