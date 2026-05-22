Haberler
Yaşam
Yeni Araştırma Sonuçları Şaşırttı: Her 3 Kadından 1'i Eş Seçimi Yüzünden Pişmanlık Duyuyor

Yeni Araştırma Sonuçları Şaşırttı: Her 3 Kadından 1'i Eş Seçimi Yüzünden Pişmanlık Duyuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 12:50
Sosyal medyada imrenerek baktığımız kusursuz ilişki pozlarının ardındaki gerçek, çarpıcı bir araştırmayla gün yüzüne çıktı. Yapılan yeni bir çalışma, her üç yetişkinden birinin mevcut partneriyle ideallerinden vazgeçerek yalnızca 'yetindiğini' ve bu pişmanlığı en çok kadınların yaşadığını ortaya koyuyor. İşte uzman görüşleri eşliğinde, modern ilişkilerin temelini sarsan o büyük itirafın detayları...

Kaynak: https://nypost.com/2026/05/21/lifesty...
Sosyal medyada sürekli kusursuz ilişki pozları veren arkadaşlarınıza özeniyorsanız, bir kez daha düşünmenizde fayda var.

MyIQ tarafından yapılan yeni bir araştırma, her üç yetişkinden birinin mevcut ilişkisinde aslında 'yetindiğini' ve standartlarından taviz verdiğini ortaya koydu. 4.000'den fazla ABD'li üzerinde yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 33'ü partner seçerken ideallerinden vazgeçtiğini düşünüyor. İlginç bir şekilde, katılımcıların yüzde 28'i ise partnerlerinin kendileriyle 'yetindiğine' inanıyor.

Veriler, kadınların ilişkilerinde hayal kırıklığı yaşama eğiliminin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Mevcut partneriyle yetinmek zorunda kaldığını düşünen kadınların oranı yüzde 35 iken, bu oran erkeklerde yüzde 31'de kalıyor. Newport Healthcare'den Psikolog Danielle Roeske, bu 'yetinme' durumunu, kişilerin sırf ilişkide kalabilmek adına temel değerlerini, uzun vadeli ihtiyaçlarını veya gerçek çekim duygusunu göz ardı etmesi olarak tanımlıyor. Roeske'ye göre bu fedakarlık, ilişki dışarıdan istikrarlı görünse bile içte sürekli bir 'eksiklik' hissine yol açıyor.

Duygusal Yük Kadınların Omuzunda

Peki, kadınlar neden ilişkilerini daha fazla sorguluyor? Uzmanlara göre cevap, kadınların üstlendiği duygusal iş yükünde gizli. Kadınların iletişim kurma, sorunları çözme ve aradaki bağı canlı tutma konusunda genelde daha fazla sorumluluk aldığını belirten Dr. Roeske, bu ağır yükün ilişkideki dengesizlikleri daha görünür kıldığını ifade ediyor.

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici bulgusu, yaş gruplarına göre değişen kaygı düzeyleri. 25-34 yaş arası genç yetişkinlerin yüzde 41'i, doğru kişiyi seçip seçmediklerini sorguluyor.

Uzmanlar bunu, kişisel gelişimin hızlandığı bir yaş aralığı olmasına ve gençlerin sosyal medya üzerinden maruz kaldıkları 'kıyaslama kültürüne' bağlıyor. Başkalarının hayatlarına bakarak kendi ilişkisini yargılamak, şüpheleri artırıyor. Öte yandan 45 yaş ve üzeri bireyler, yüksek öz farkındalık ve duygusal olgunlukları sayesinde seçimlerinden en az şüphe duyan grubu oluşturuyor.

Ayrılmak Tek Çözüm Değil

İçinizdeki ses yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu söylüyorsa, hemen ayrılık kararı almanıza gerek yok. Dr. Roeske, dürüst ve açık bir iletişimle bu 'yetinme' hissinin aşılabileceğini belirtiyor. Sorumlulukların yeniden dağıtılması ve duygusal yakınlığın yeniden inşa edilmesiyle, ilişkiyi kurtarmak mümkün. Ancak uzmanlar kritik bir ayrımın altını çiziyor: Geçici bir ilişki kaygısı mı yaşıyorsunuz, yoksa gerçekten uyumsuz musunuz? İzole edilmiş anlık şüphelerden ziyade, ilişkideki tekrarlayan mutsuzluk kalıplarına odaklanmak bu sorunun en net cevabını veriyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
