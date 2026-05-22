Yeni Araştırma Sonuçları Şaşırttı: Her 3 Kadından 1'i Eş Seçimi Yüzünden Pişmanlık Duyuyor

Mevcut partneriyle yetinmek zorunda kaldığını düşünen kadınların oranı yüzde 35 iken, bu oran erkeklerde yüzde 31'de kalıyor. Newport Healthcare'den Psikolog Danielle Roeske, bu 'yetinme' durumunu, kişilerin sırf ilişkide kalabilmek adına temel değerlerini, uzun vadeli ihtiyaçlarını veya gerçek çekim duygusunu göz ardı etmesi olarak tanımlıyor. Roeske'ye göre bu fedakarlık, ilişki dışarıdan istikrarlı görünse bile içte sürekli bir 'eksiklik' hissine yol açıyor.

Duygusal Yük Kadınların Omuzunda

Peki, kadınlar neden ilişkilerini daha fazla sorguluyor? Uzmanlara göre cevap, kadınların üstlendiği duygusal iş yükünde gizli. Kadınların iletişim kurma, sorunları çözme ve aradaki bağı canlı tutma konusunda genelde daha fazla sorumluluk aldığını belirten Dr. Roeske, bu ağır yükün ilişkideki dengesizlikleri daha görünür kıldığını ifade ediyor.