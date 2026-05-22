Haberler
Yaşam
Çamaşır Makinesini Bu Saatlerde Çalıştıranlar Yandı: Faturalar Katlanıyor

Çamaşır Makinesini Bu Saatlerde Çalıştıranlar Yandı: Faturalar Katlanıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 10:46
Elektrik faturalarını düşürmek isteyenler için uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Çamaşır makinesini günün belirli saatlerinde çalıştırmanın enerji maliyetlerini artırabileceği belirtilirken, özellikle akşam saatlerinin en pahalı zaman dilimi olduğu ifade edildi. Uzmanlara göre küçük bir saat değişikliği bile faturada fark yaratabiliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çamaşır yükü de katlanıyor.

Piknikler, tatiller, açık hava etkinlikleri derken çamaşır makinesi neredeyse durmadan çalışıyor. Ancak uzmanlara göre makineyi günün yanlış saatlerinde çalıştırmak, elektrik faturasında gereksiz artışa neden olabiliyor.

Enerji uzmanı Allie Ogletree, özellikle akşam saatlerinde yapılan çamaşır yıkamanın daha pahalıya mal olabileceğini söyledi. Çünkü birçok enerji sağlayıcısı, elektrik kullanımının yoğun olduğu saatlerde daha yüksek tarifeler uyguluyor. “Çamaşır makinesi günün hangi saatinde çalışırsa çalışsın aynı miktarda enerji tüketir. Fakat elektrik birim fiyatı saate göre değişebilir” diyen uzman, doğru zamanlamanın faturayı düşürmede etkili olduğunu belirtti.

En pahalı saatler belli oldu

Uzmanlara göre çamaşır makinesini çalıştırmak için en kötü zaman aralığı genellikle saat 16.00 ile 19.00 arası. Bu saatlerde çoğu kişi işten eve dönüp aynı anda elektrikli cihazları kullanmaya başladığı için enerji talebi zirve yapıyor.

Bu nedenle çamaşır yıkamak için en uygun zamanın sabah erken saatler olduğu ifade ediliyor. Özellikle yaz aylarında sabah saatlerinde hem hava daha serin oluyor hem de enerji tüketimi daha düşük seviyede seyrediyor. Uzmanlar, mümkünse çamaşırların 16.00’dan önce ya da 19.00’dan sonra çalıştırılmasını öneriyor.

Soğuk su kullanımı faturayı düşürüyor

Enerji tüketiminin büyük kısmı suyu ısıtmak için harcandığından, günlük çamaşırlarda düşük sıcaklık tercih etmek de önemli tasarruf sağlıyor. Havlu, nevresim ve bebek kıyafetleri gibi hijyen gerektiren ürünlerin en az 60 derecede yıkanması gerektiği belirtilirken; tişört, kot pantolon gibi günlük kıyafetlerin 30 derecede rahatlıkla temizlenebileceği aktarılıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
