Çamaşır Makinesini Bu Saatlerde Çalıştıranlar Yandı: Faturalar Katlanıyor

Uzmanlara göre çamaşır makinesini çalıştırmak için en kötü zaman aralığı genellikle saat 16.00 ile 19.00 arası. Bu saatlerde çoğu kişi işten eve dönüp aynı anda elektrikli cihazları kullanmaya başladığı için enerji talebi zirve yapıyor.

Bu nedenle çamaşır yıkamak için en uygun zamanın sabah erken saatler olduğu ifade ediliyor. Özellikle yaz aylarında sabah saatlerinde hem hava daha serin oluyor hem de enerji tüketimi daha düşük seviyede seyrediyor. Uzmanlar, mümkünse çamaşırların 16.00’dan önce ya da 19.00’dan sonra çalıştırılmasını öneriyor.

Soğuk su kullanımı faturayı düşürüyor

Enerji tüketiminin büyük kısmı suyu ısıtmak için harcandığından, günlük çamaşırlarda düşük sıcaklık tercih etmek de önemli tasarruf sağlıyor. Havlu, nevresim ve bebek kıyafetleri gibi hijyen gerektiren ürünlerin en az 60 derecede yıkanması gerektiği belirtilirken; tişört, kot pantolon gibi günlük kıyafetlerin 30 derecede rahatlıkla temizlenebileceği aktarılıyor.