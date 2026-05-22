Test
Kişilik Testleri
Ne Kadar Stalker'sın?

Ne Kadar Stalker'sın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 10:53
Herkes “Ben stalk yapmam ya” der… ama biri yeni takip edince anında profile koşanları da görüyoruz. Peki sen gerçekten ne kadar stalker birisin? Masum bir meraklı mı, sessiz takipçi mi yoksa tam anlamıyla dijital dedektif misin? Cevaplarını dürüstçe ver, çünkü bu test sosyal medya alışkanlıklarını fena ortaya çıkaracak.

1. Hoşlandığın kişinin hesabına günde kaç kez girersin?

2. Birinin eski fotoğraflarını ne kadar aşağı inerek incelersin?

3. Birinin takip ettiklerini inceleme seviyen?

4. Yanlışlıkla like atma korkusu yaşadın mı?

5. Eski sevgilinin yeni sevgilisini araştırır mısın?

6. Birinin Spotify/LinkedIn/Twitter gibi yan hesaplarını bulur musun?

7. Hikaye görüntüleme sıralamasını analiz ettiğin oldu mu?

8. Fake hesap hakkında düşüncen?

9. Birinin attığı story’de gördüğün mekanı araştırır mısın?

10. Birinin aktif olup olmadığını kontrol ettiğin olur mu?

Sen %30 Stalker'sın!

Evet, evet, sen tam bir stalker uzmanısın! İnsanları gözlemlemekten ziyade, kendi hayatına odaklanmayı tercih ediyorsun. Sosyal medya hesaplarında dolaşırken bile, bir göz atıp geçen, başkalarının hayatlarına dalmayan nadir insanlardan birisin. İç huzurunla öyle bir bütünleşmişsin ki, algoritma bile seni çözemez halde. Stalk konusunda sakinliğin, diğerlerinin aksine, seni gizemli ve ilgi çekici kılıyor. Sosyal medya hesaplarından başkalarının hayatlarına sadece bir göz atıp geçiyorsun. Bu, senin hayatını başkalarının hayatına göre şekillendirmediğinin en büyük kanıtı. Kendine has bu tarzınla, algoritmanın bile seni çözememesi hiç de şaşırtıcı değil. İç huzurun ve sakinliğin, sosyal medya çılgınlığına karşı bir direniş gibi. İşte bu yüzden, stalk konusunda sakinliğin ve iç huzurunla öne çıkıyorsun. Bu durum, stalk dünyasında nadir rastlanan bir durum. Çünkü genellikle herkes birbirinin hayatına dalmış, herkes birbirini stalklıyor. Ama sen, bu karmaşanın dışında, kendi huzurunla baş başa kalıyorsun. İşte bu yüzden, seni çözemeyen algoritma bile, belki de senin bu eşsiz tarzına hayran.

Sen %55 Stalker'sın!

Sosyal medya dünyasında, senin gibi dikkatli ve uyanık bir gözlemciye rastlamak pek de kolay değil. Her ne kadar dışarıdan sakin ve alakasız gibi görünsen de, aslında hiçbir detayı kaçırmıyorsun. Kim ne paylaşmış, hangi ünlü kiminle takipleşmeye başlamış, hangi influencer hangi markayla işbirliği yapmış, hangi fenomen hangi etkinlikte boy göstermiş... Tüm bunları biliyorsun, ama bunu kimseye belli etmiyorsun. Bir nevi 'gizli ajan' gibisin sosyal medya dünyasında. Herkesin gözünden kaçan detayları sen yakalıyorsun. Bu durumu belki de 'kontrollü stalk' olarak adlandırabiliriz. Ancak bu, senin gözlem yeteneğinin ve dikkatli takipçiliğinin bir göstergesi. Her ne kadar magazinsel bir dil kullanılsa da, bu durum senin sosyal medya dünyasında ne kadar uyanık ve bilinçli olduğunu gösteriyor. Böylece, her zaman trendlerin ve gelişmelerin bir adım önünde olmayı başarıyorsun.

Sen %75 Stalker'sın!

Meraklı biri olduğunu kabul ediyorsun, değil mi? Hatta belki de merak seviyen biraz fazla yüksek. İnsanların sosyal medya hesaplarında neler yaptığını, hangi etkinliklere katıldığını, kimlerle takıldığını öğrenmek için onların eski storylerine kadar gitmeyi kendine adet edinmişsin. Bu konuda adeta bir Sherlock Holmes olmuşsun! Profil analiz etmek senin için artık bir yetenek haline gelmiş. Birinin fotoğraflarına, paylaşımlarına bakarak onun hakkında birçok bilgi edinebiliyorsun. Hangi müzik türünü sevdiğini, hangi kitapları okuduğunu, hangi filmleri izlediğini hatta hangi kafelerde vakit geçirdiğini bile anlayabiliyorsun. Ve tabii ki, birinin ilişki durumunu senden gizlemek neredeyse imkansız. İlişkide mi, bekar mı, ayrıldı mı, yeni biriyle mi çıkmaya başladı? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için seninle uğraşmak zorunda. Senin bu yeteneğin, merakın ve dikkatin sayesinde, hiçbir detay gözünden kaçmıyor. İşte bu yüzden, sosyal medya dedektifi olmak senin için çocuk oyuncağı!

Sen %95 Stalker'sın!

Evet, itiraf et, sen tam bir sosyal medya dedektifisin! Gizli hesaplar, zaman tünelinde kaybolmuş fotoğraflar, takipçi analizleri... Bu karmaşık dünyada, hiçbir detayın senin gözlerinden kaçmadığını biliyoruz. İnsanların kendileri hakkında bile bilmediği bilgileri bulup çıkarabiliyorsun. Sosyal medya, senin için bir oyun alanı gibi. Bir Sherlock Holmes edasıyla, insanların dijital izlerini takip ediyorsun. Her bir paylaşım, her bir beğeni ve yorum senin için bir ipucu. Sanki bir labirentin içinde karmaşık bir bulmacayı çözüyormuş gibi hissediyorsun ve bu senin için son derece keyifli. Sosyal medya platformları, senin için birer hazine sandığı gibi. Orada, insanların hayatlarına dair pek çok bilgiyi bulabiliyorsun. Kimin kimle takıldığını, neler yaptığını, nerede olduğunu... Hatta bazen, insanların kendileri bile farkında olmadan paylaştığı bilgileri bile bulabiliyorsun. Bu dijital dünyada, senin gibi bir dedektife ihtiyaç var. Çünkü sosyal medya, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir bilgi kaynağı. Ve sen, bu kaynağı en iyi şekilde kullanmayı biliyorsun. Sosyal medya, senin için bir oyun alanı, bir araştırma laboratuvarı ve belki de bir yaşam tarzı olmuş. Öyleyse, devam et ve bu dijital dünyayı keşfetmeye devam et. Çünkü sen, sosyal medyanın gizemlerini çözen bir dedektifsin ve bu senin hikayen.

İnci Döşer
