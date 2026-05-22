Kadıköy'de Mekanlar Mühürlendi: İşletme Sahipleri Operasyonu Anlattı

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre işetlem sahipleri Ocak ve Şubat aylarından itibaren yoğun baskıya maruz kaldıklarını belirtti. Operasyonun detaylarını ise şu sözlerle anlattı:

“Şöyle özetleyeyim, narkotik şubeye bağlı polisler mekana geliyorlar. Mekanda bulunanlarla temas kuruyorlar tanışıyorlar. ‘Dışarıdan geldik bizi alkol kesmiyor yasaklı madde bulabilir miyiz?’ diyorlar. Bazı yerlerde alakasız kişilere temin ettiriyorlar ve onları videolara çekiyorlar. Bir düzenek var. Kimine tatile gidelim demişler, kimiyle başka şekillerde iletişim kurmuşlar. Bu iletişimleri bizim takip etme, bilme olasılığımız var mı?

Mesela bir görüntüde, masanın altından bir yasaklı madde verilme görüntüsü var. Veren dışarıdan gelmiş, alan dışarıdan. Biz nasıl bilelim, nasıl takip edelim bunu? Her masada ne verildi, ne alındı takip etmemiz mümkün değil. Ama sonucunda biz gözaltına alındık, uyuşturucuya yer temin etme suçlamasıyla. Mekanda hiçbir şekilde yasaklı madde bulunmamış, bizim bir iştirakimiz söz konusu bile değil ama bizim mekanımız mühürleniyor.”