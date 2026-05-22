Kadıköy'de Mekanlar Mühürlendi: İşletme Sahipleri Operasyonu Anlattı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 11:01
İstanbul Kadıköy’de birçok mekan yasaklı madde operasyonu nedeniyle mühürlendi. Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre işletmeciler, mekanlarda yasaklı madde bulunmadığını ifade ederek masada geçen iletişim üzerine mekanların mühürlendiğini ileri sürdü.

Kadıköy'de birçok mekan yasaklı madde gerekçe gösterilerek mühürlendi.

Yasaklı madde operasyonlarının son adresi İstanbul'un Kadıköy ilçesi oldu. Kadıköy'de pek çok mekan mühürlendi. 25 Nisan'da ilçede bulunan mekanlara yapılan baskında 107 kişi gözaltına alındı. 

Mühürlenen mekanlardan birkaçı şöyle:

  • Kuytu Bar

  • Defne Bar

  • Arka Oda

  • Ayı

  • Bira Fabrikası

  • The Wall Sahne

  • Simyacı Şarlo

"Mekanda bulunanlarla temas kuruyorlar, temin ettirip video çekiyorlar."

Medyascope’tan Fırat Fıstık’ın haberine göre işetlem sahipleri Ocak ve Şubat aylarından itibaren yoğun baskıya maruz kaldıklarını belirtti. Operasyonun detaylarını ise şu sözlerle anlattı:

“Şöyle özetleyeyim, narkotik şubeye bağlı polisler mekana geliyorlar. Mekanda bulunanlarla temas kuruyorlar tanışıyorlar. ‘Dışarıdan geldik bizi alkol kesmiyor yasaklı madde bulabilir miyiz?’ diyorlar. Bazı yerlerde alakasız kişilere temin ettiriyorlar ve onları videolara çekiyorlar. Bir düzenek var. Kimine tatile gidelim demişler, kimiyle başka şekillerde iletişim kurmuşlar. Bu iletişimleri bizim takip etme, bilme olasılığımız var mı?

Mesela bir görüntüde, masanın altından bir yasaklı madde verilme görüntüsü var. Veren dışarıdan gelmiş, alan dışarıdan. Biz nasıl bilelim, nasıl takip edelim bunu? Her masada ne verildi, ne alındı takip etmemiz mümkün değil. Ama sonucunda biz gözaltına alındık, uyuşturucuya yer temin etme suçlamasıyla. Mekanda hiçbir şekilde yasaklı madde bulunmamış, bizim bir iştirakimiz söz konusu bile değil ama bizim mekanımız mühürleniyor.”

"Torbacıya konum göndermişler."

Başka bir mekan işletmecisi ise şöyle konuştu:

'Bir torbacıya mesela biri konum göndermiş. O da bizim mekanımıza geliyor. Yer temin ediyorsunuz diye 3 gün gözaltında kaldık. Pazartesi günü ise hakim görmeden polis ifadesiyle adli kontrolle serbest bıraktılar. Bakın ben dışarıdayım ama mekanım mühürlenmiş durumda. Şubat ayında, kar kışta dışarıdaki masada, ki bu da normal değil, biri iletişim kurmuş torbacıyla. Bundan dolayı.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
