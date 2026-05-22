article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasının Ardından YÖK'ten Açıklama

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasının Ardından YÖK'ten Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 11:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar dikkat çekerken Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bir açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada, 'Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir' denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. YÖK'ten açıklama geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. YÖK'ten açıklama geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasının ardından YÖK bir açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. 

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. 

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın