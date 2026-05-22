Çocuğuna Bilimi ve Sanatı Sevdirecek 10 Kitap

İrem Coşkun
22.05.2026 - 11:31
Çocuklara bir şeyi sevdirmek için yalnızca anlatmak yetmiyor, okuyarak da öğrenmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bu her zaman kolay değil. Özellikle bilim ve sanat söz konusu olunca ilgilerini çekmek bir hayli zor olabiliyor. Ama bu listedeki kitaplar bu süreci daha kolay hale getirebilir. 👇

1. Samed Behrengi - Küçük Kara Balık

Aranızda bu kitabı okuyan varsa, ne kadar eğlenceli olduğunu da hatırlıyordur. Küçük Kara Balık, çocuklara soru sormanın ve merak etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan klasik kitaplardan biri. Kitaptaki hikayede ana karakter yaşadığı küçük dünyanın dışını merak ediyor ve bunu keşfetmek istiyor. Yani çocuğunuz bu kitabı okuduğunda aslında o da bir keşfe çıkacak. Kısacası bu, çocukların hayal gücünü geliştiren bir kitap.

2. Maria Isabel Sánchez Vegara - Küçük İnsanlar, Büyük Hayaller serisi

Çocukların bilim insanlarını ve sanatçıları tanıması için oldukça iyi bir seri. Kitaplarda Marie Curie, Stephen Hawking, Frida Kahlo ve David Bowie gibi farklı alanlarda başarı yakalamış isimler çocuklara sade bir dille anlatılıyor. Böylece çocuklar bu kişileri sadece tanınmış insanlar olarak değil, emek vererek başarıya ulaşmış kişiler olarak görebiliyor. Özellikle çocukların rol model oluşturabilmesi açısından faydalı bir seri.

3. Andrea Beaty - Ada Twist, Bilim İnsanı

Bilime bayılan, sürekli soru soran ve etrafındaki her şeyi anlamaya çalışan bir karakter düşünün. Eğer sizin çocuğunuz da böyle meraklıysa o halde bu kitap tam ona göre! Kitap özellikle meraklı çocukları keşfetmeye teşvik ederken, meraklı olmayanlara da soru sorma alışkanlığı kazandırıyor.

4. Dominic Walliman - Profesör Astro Kedi’nin Uzay Maceraları

Uzay her zaman çocukların ilgisini çekiyor ve bu kitapla birlikte bu alanda daha fazla bilgiye sahip olacaklar! Bu kitapta gezegenler, yıldızlar ve uzayla ilgili temel bilgiler çocukların anlayabileceği şekilde anlatılıyor. Görselleri de oldukça dikkat çekici olduğu için okuma sürecini daha keyifli hale getiriyor. Bilimi karmaşık ve sıkıcı bulan çocuklar için iyi bir başlangıç kitabı olabilir. Özellikle 7 yaş ve üzeri çocuklar için oldukça doğru bir seçim!

5. Brigitte Labbé - Çıtır Çıtır Felsefe serisi

Bilimi sevmenin temelinde soru sormak, düşünmek ve neden-sonuç ilişkisi yatıyor. Çıtır Çıtır Felsefe serisi de tam olarak bunu destekleyen kitaplardan biri. Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları kavramları sorgulamalarını ve olaylara farklı açılardan bakmalarını sağlıyor. Anlatımı sade olduğu için ağır gelmiyor ve çocukların ilgisini taze tutuyor. Bilimsel düşünme becerisini doğrudan destekleyen en eğlenceli serilerden biri!

6. Erich Kästner - Uçan Sınıf

Bu kitap doğrudan bilim ya da sanat odaklı olmasa da yaratıcılığı desteklediği için listede yer alabilir. Kitap, çocukların olaylara farklı açılardan bakmasını, problem çözmesini ve hayal gücünü kullanmasını teşvik ediyor. Bilim ve sanat sevgisinin temelinde de bu beceriler olduğu için, her çocuğun mutlaka okuması gereken bir kitap. Akıcı dili sayesinde çocukların rahat okuyabileceği klasiklerden biri.

7. Maria Isabel Sánchez Vegara - Küçük İnsanlar, Büyük Hayaller: Frida Kahlo

Çocuklara sanatı sevdirmek için onları ilham veren isimlerle tanıştırmak oldukça etkili olabiliyor. Bu kitap da Frida Kahlo’nun hayat hikayesini çocukların anlayabileceği sade bir dille anlatıyor. Hem çocukların sanatçıyı tanımalarını sağlıyor hem de üretmenin, kendini ifade etmenin önemini gösteriyor. Biyografi formatında olduğu için öğretici ama asla sıkmıyor. Türkçe baskısıyla da kolayca bulunabilen kitaplardan biri.

8. Tuba Sarıgül, Ayşenur Okatan, Nurulhude Baykal - Aziz Sancar: Çizgi Bilim

Bir Türk bilim insanının hikayesini çocuklara çizgi roman tadında anlatmak, onların ilgisini daha çok çekebilir. Bu kitap, Aziz Sancar’ın başarı yolculuğunu çizgi roman olarak akıcı bir anlatımla sunuyor. Bilimsel başarıyı ulaşılmaz bir şey gibi göstermek yerine, emeğin ve meraklı olmanın önemini vurguluyor.

9. Andrea Beaty - Mühendis Yağmur Deniz

Bu kitap bilim sevgisini çocuklara ders anlatır gibi değil, hikaye üzerinden veriyor. Yağmur Deniz icatlar yapmayı seven, yaratıcı ve biraz da içine kapanık bir karakter. Çocuklara başarısızlığın dünyanın sonu olmadığını samimi bir dille anlatıyor.

10. Samantha Friedman - Matisse’in Bahçesi

Bu kitap, özellikle görsel diliyle çok etkileyici. Çocuklar sadece bir sanatçının hayatını öğrenmiyor, aynı zamanda sanat üretiminin nasıl olduğunu da görüyor. Renk kullanımı ve anlatımıyla oldukça eğlenceli bir kitap. Sanatı biraz daha hissederek öğretmek isteyenler için iyi bir seçim olabilir.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
