Çocuğuna Bilimi ve Sanatı Sevdirecek 10 Kitap

Aranızda bu kitabı okuyan varsa, ne kadar eğlenceli olduğunu da hatırlıyordur. Küçük Kara Balık, çocuklara soru sormanın ve merak etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan klasik kitaplardan biri. Kitaptaki hikayede ana karakter yaşadığı küçük dünyanın dışını merak ediyor ve bunu keşfetmek istiyor. Yani çocuğunuz bu kitabı okuduğunda aslında o da bir keşfe çıkacak. Kısacası bu, çocukların hayal gücünü geliştiren bir kitap.