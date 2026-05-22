Çocuğunuzun Baskın Zeka Tipi Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
22.05.2026 - 10:31
Her çocuğun bir şeyleri öğrenme şekli farklı. Bazıları daha görsel şekilde öğrenirken diğerlerinin sayılarla arası daha iyi olabilir. Bunların hepsi çocuğunuzun baskın zekasının sonucu. Peki sizin çocuğunuzun baskın zeka tipi hangisi?

1. Çocuğunuz boş vakitlerinde ne yapmaktan hoşlanıyor?

2. Dersi en iyi nasıl anlar peki?

3. Çocuğunuz size yaşadığı bir olayı nasıl anlatıyor?

4. Okulda daha çok hangi etkinliklere katılıyor?

5. Bu sorulardan hangisini çocuğunuz sorabilir?

6. Peki hangi film tam çocuğunuza göre?

7. Grup çalışmalarında çocuğunuz daha çok ne yapıyor?

8. Hangi oyuncak çocuğunuzun daha çok ilgisini çeker?

Çocuğunuzun görsel zekası baskın!

Görsel zekası baskın çocuklar görüntüler, renkler ve şekiller üzerinden düşünürler. Yani onların öğrenmesi için bir şeyi görmesi gerekiyor. O yüzden haritalar, grafikler ya da videoların dahil olduğu bir öğrenme süreci çocuğunuz için çok daha iyi. Bir şeyi ezberlerken görsellerle desteklemekte fayda var yani. Çocuğunuz ders anlatımları görsellerle desteklenmediğinde dersleri dinlerken sıkılabilir ve istediği başarıyı yakalayamayabilir.

Çocuğunuzun sayısal zekası baskın!

Çocuğunuzun sayılarla arası çok iyi. Problemleri çözerken keyif alıyor ve analiz yapabiliyor. Bu da onun sayısal zekasının yüksek olduğunu gösteriyor. Zaten sayısal zekası yüksek olduğu için matematik dersi okuldaki en iyi dersi. Sayısal her şeyi kolayca öğrenebiliyor ve yapabiliyor. Her şeyi mantıkla çözdüğü için duygusal yönü bazen daha zayıf kalabiliyor.

Çocuğunuzun sözel zekası baskın!

Çocuğunuz konuşmayı çok mu seviyor? İletişim gücü yüksek ve kendini kelimelerle ifade edebilen çocuğunuzun sözel zekası daha baskın diyebiliriz. Okuma ve yazma becerileri yaşıtlarına göre daha gelişmiş olan çocuğunuz sözel zeka yönünden daha önde olabilir. Sözel zekası yüksek olduğu için gelecekte bu alanlara uygun mesleklere yönelebilir.

Çocuğunuzun bedensel zekası baskın!

Çocuğunuzun hareket hafızası çok yüksek. Bedensel zekası yüksek olduğu için hareket ederek öğrenebiliyor. Zaten sürekli hareket eden bir yapısı var. Yani uzun süre oturmak, masada oturarak ders çalışmak pek çocuğunuza uymuyor. Çocuğunuzun spor, dans gibi sürekli hareketin olduğu alanlara daha başarılı olduğunu görmek mümkün. Yani enerjik çocuğunuzun bedensel zekasının yüksek olduğunu bilerek bu alanlara yönlendirebilirsiniz.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
