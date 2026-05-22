Bugün İndirimde Neler Var? 22 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
22.05.2026 - 10:41
Hafta sonuna girmeden önce sepetleri dolduracak en popüler ve çok satan ürünler belli oldu! Bugün okuldan iş hayatına, mutfaktan kişisel bakıma kadar herkesin sepetine eklediği en gözde ürünleri tek bir yerde topladık. Bize özel kodların, sepet kuponlarının ve hediye fırsatlarının havada uçuştuğu bu listeyi incelemeden alışverişinizi tamamlamayın!

Bu içerik 22.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paen sırt çantasında sepette %40 indirim ve kılıf hediyesi başladı!

Hem okulda hem de günlük hayatta rahatça kullanabileceğiniz bu popüler sırt çantası, sepet aşamasında %40 indirim avantajıyla geliyor; üstelik laptop kılıfı hediyesiyle birlikte bu haftanın en kullanışlı tekstil fırsatlarından biri oluyor.

''Onedio45'' kodunu kullanmayı unutmayın!

Paen Sırt Çantası

Wefood organik tahin bize özel kodla yarı fiyatının bile altına düştü!

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan bu katkısız ve organik tahin, 637,00 TL yerine sepet aşamasında kullanacağınız ''onedio'' kodu sayesinde tam 315,32 TL'lik harika bir fiyata geliyor; mutfak stoklarını yenilemek için harika bir fırsat.

Wefood Organik Tahin

Buratti polo yaka beşli erkek tişört paketi koda özel indirimle sepetlerde!

Gardırobunu temel renklerle hızlıca yenilemek isteyenlerin favorisi olan siyah, vişne, antrasit, haki ve indigo renkli bu pamuklu regular fit beşli paket, sepet aşamasında ONEDIO20 kodu uygulandığında %20 ekstra indirimle geliyor.

Buratti Polo Yaka 5li Paket Erkek T Shirt

Oyun seanslarında enerjinizi tazeleyecek Protein Ocean berry blast aromalı içecek sepet koduyla çok ucuz!

Tüm ürünlerde geçerli olan ek %10 indirimli ''onedio'' kodu sayesinde sepet aşamasında tam 269 TL'ye geliyor.

Protein Ocean Gamer Hack Berry Blast

Calvin Klein kadın omuz çantası yılın en düşük fiyatıyla şıklık arayanları bekliyor!

Her kombinle mükemmel bir uyum yakalayan bu lüks ve popüler çanta, %17 tasarruf fırsatıyla 3.935,00 TL yerine 3.249,00 TL'ye düşerek günün aksesuar kategorisindeki en havalı tercihi oldu.

Calvin Klein Kadın Omuz Çantası, Desert Taupe

Samsung Galaxy Android tablet son 30 günün en düşük fiyatıyla listemize girdi!

Gümüş rengi, 8.7 inçlik kompakt ekranı, 4GB RAM'i ve 64GB depolama alanıyla hem günlük işler hem de film dizi keyfi için harika bir taşınabilir yardımcı olan bu WiFi destekli cihaz, 4.799,00 TL'lik güncel fiyatıyla teknoloji sepetlerini dolduruyor.

Samsung Galaxy Tab A11 Android Tablet

Casio standart erkek kol saati son 60 günün en düşük fiyatında!

Gri kadranı ve çelik şıklığıyla İkizler erkeği dahil her tarza çok yakışacak bu klasik model, %23 net indirim fırsatıyla 3.899,00 TL yerine tam 2.999,00 TL'ye gerileyerek günün en popüler aksesuarlarından biri oldu.

Casio MTP-1374D-7AVDF Standart Erkek Kol Saati

POL'S Freeze Fresh Meyvelerde %45 indirime ek 150 TL kupon fırsatı!

Katkısız ve sağlıklı atıştırmalık arayanların favorisi olan berry mix, fruit mix ve çilek paketlerinden oluşan bu lezzetli set, sepetteki %45 indirimine ek olarak sunulan 150 TL kupon fırsatıyla birlikte tam 307,94 TL'ye geliyor.

Pol's Freeze Fresh Meyve Seti

Lava ürünlerinde sepette %40’a varan indirim!

Kalitesiyle yıllarca mutfağınızın baş köşesinde kalacak olan Trendy serisi 28 cm çapındaki bu çok amaçlı döküm tencere, sepette %40'a varan indirim dalgasıyla 5.095 TL yerine tam 3.057 TL'lik özel fiyatıyla yemek tutkunlarını bekliyor.

Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere

Mavi ürünlerinde 1500 TL’ye 300 TL kupon fırsatı!

Yazlık kombinlerin vazgeçilmezi olan bu şık kahverengi nakışlı tişört ve daha pek çok popüler giyim ürünü, Mavi kategorisinde geçerli olan 1500 TL alışverişe 300 TL kupon desteğiyle sepetleri doldurmaya devam ediyor.

Mavi Jeans Nakışlı Kahverengi Basic Tişört

Flormar’da BUGÜNE ÖZEL Fırsatlar! 1500 TL Üzerine Anında 400 TL İNDİRİM!

Günün en çok ilgi gören makyaj kampanyasında, cilde kusursuz ve doğal bir bitiş sunan bu soğuk alt tonlu popüler kapatıcı, Flormar'ın bugüne özel 1500 TL üzerindeki sepetlerde anında sunduğu 400 TL indirim fırsatıyla kapış kapış gidiyor.

Flormar Stay Perfect Concealer 001 Fair

La Roche Posay ürünlerinde sepette %20 indirim fırsatı!

Markanın en yeni ürünlerinden biri olan ultra güçlü korumaya sahip bu 50 ml'lik güneş koruyucu serum, mayıs ayına özel olarak La Roche-Posay ürünlerinde geçerli olan sepette %20 indirim fırsatıyla cilt bakım severlerin ilk tercihi oldu.

La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Ultra Güçlü Güneş Koruyucu Serum 50 ml

