article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
BİM'e Kıyma Makineli Stand Mikser Geliyor! 25 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Kıyma Makineli Stand Mikser Geliyor! 25 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.05.2026 - 11:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

29 Mayıs 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TCL 32" Full HD Qled Android Tv 8.990 TL

TCL 32" Full HD Qled Android Tv 8.990 TL

  • Senna 32' Frameless HD Whale OS 10 Tv 6.290 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.990 TL

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 6.290 TL

  • Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu 1.590 TL

  • Polosmart Tablet Telefon Tutucu Psm145 149 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik Pssw24 329 TL

  • Philips Led Ampul 59 TL

  • Kreuzer Sinek Öldürücü Raket 199 TL

  • Nordica Sinek Öldürücü Lamba 349 TL

  • Trax Home Collection Sinek Kovucu 249 TL

Rks Rsiii Pro Max Elektrikli Bisiklet 32.500 TL

Rks Rsiii Pro Max Elektrikli Bisiklet 32.500 TL

  • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL

  • Philips Kule Tipi Vantilatör 5.990 TL

  • Kumtel Kıyma Makineli Stand Mikser 5.990 TL

  • Fakir Türk Kahve Makinesi 1.490 TL

  • Range Vantilatör 5 Kanat 55 W 1.590 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.990 TL

  • Onvo Torbasız Kablolu Süpürge 1.190 TL

  • Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL

  • Altus Buharlı Ütü 1.490 TL

Colorina Altın Rimli Cam Kase 109 TL

Colorina Altın Rimli Cam Kase 109 TL

  • Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 239 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 169 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL

  • Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 389 TL

  • Rakle Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 189 TL

  • Rakle Stackable Gravürlü Desenli Kupa 159 TL

  • Rakle Stackable Gravürlü Desenli Espresso Bardağı 159 TL

  • Colorina Gravürlü Cam Kase Seti 199 TL

  • Borcam By Paşabahçe Cam Kapaklı Borcam 269 TL

  • Paşabahçe Iconıc Kase 18,4 cm 119 TL

  • Benante Kapaklı Bambu Kek Fanusu 299 TL

  • Benante Hasır Sepet 26 cm 199 TL

  • Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 15x27 cm 109 TL

  • Benante Rimli Desenli Sunum Tabağı 10x24,5 cm 79 TL

  • Benante Desenli Oval Sunum Tepsisi 30x12,5 cm 109 TL

  • Emsan Emaye Kızartma Tenceresi 699 TL

  • Glass İn Love Cam Kupa Seti 209 TL

  • Glass İn Love Cam Ölçü Kabı 189 TL

  • Glass İn Love Cam Gravürlü Kavanoz 650 ml 45 TL

  • Glass İn Love Cam Gravürlü Kavanoz 1350 ml 65 TL

  • Glass İn Love Cam Sürahi Çeşitleri 1100 cc 149 TL

  • Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 35x22 cm 249 TL

  • Hobby Life Soğan/Patates Saklama Kabı 12 Litre 199 TL

  • Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 27 TL

  • Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı 500 ml 20 TL

  • Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı 1500 ml 32 TL

  • Hobby Life Kare Erzak Saklama Kabı 2000 ml 42 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL

Mounty Trail 26 Jant Bisiklet 5.499 TL

Mounty Trail 26 Jant Bisiklet 5.499 TL

  • Mounty Roccia 26 Jant Siyah Bisiklet 5.299 TL

  • Pilsan Mini Kent 259 TL

  • Pilsan Üç Tekerlekli Bisiklet 649 TL

  • Pilsan Aksesuarlı Micro Bloklar 269 TL

  • Smartland Yazı Tahtası 199 TL

  • Dede Soft Bloklar 249 TL

  • Art Craft Dino Dişçi Oyun Hamuru Seti 249 TL

  • Lol-Stumble Guys Lisanslı Puzzle 99 TL

  • Piccolo Mondi Manyetik Puzzle 899 TL

  • Hobi Toys Çantalı Doktor Seti 159 TL

  • Köpük Atan Flüt 59 TL

  • Oyuncak Şeker Arabası/Dondurma Arabası 329 TL

  • Yükselen Zeka Dokun Hisset Aynalı Kitap 319 TL

  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 55 TL

  • Uçar Oyuncak Yol Seti 395 TL

  • Childgen Kinetik Oyun Kumu 400 gr 79 TL

  • Gokıdy Uzayan Boru Oyuncaklar 99 TL

  • Gokıdy Balon Tabancası 259 TL

  • Gokıdy Şehir Araçları Trafik Seti 129 TL

  • Gokıdy Şapkalı Şık Elbiseli Manken Bebek 30 cm 279 TL

  • Gokıdy Dinozor Figürlü Su Oyunu 179 TL

  • Gokıdy Aksesuarlı Evcil Hayvan Oyun Seti 79 TL

  • Gokıdy Piknik-Kamp Partisi Oyun Setleri 129 TL

  • Gokıdy 1:18 Uzaktan Kumandalı 4x4 Metal Araba 799 TL

  • Gokıdy Oyuncak Bebek 129 TL

  • Duracell Pil Çeşitleri 159 TL

  • Artenino Hikaye Kitapları 59 TL

  • Hotwheels Üçlü Arabalar 319 TL

  • Hotwheels Monster Trucks 1:70 Arabalar 89 TL

Gabardin Pantolon Erkek S/M,L/XL 429 TL

Gabardin Pantolon Erkek S/M,L/XL 429 TL

  • Hambez Pantolon Kadın 2XL,3XL 399 TL

  • Hambez Pantolon Erkek 2XL,3XL 399 TL

  • Hambez Pantolon Erkek S/M,L/XL 319 TL

  • Hambez Pantolon Kadın S/M,L/XL 319 TL

  • Şortlu Takım Erkek S/M,L/XL 379 TL

  • Şortlu Takım Kadın S/M,L/XL 379 TL

  • Pijama Altı Kadın S/M,L/XL 199 TL

  • Pijama Altı Erkek S/M,L/XL 199 TL

  • Yelpaze Şapka 189 TL

  • Hasır El Çantası Kadın 399 TL

  • Penye Şal 65x170 cm 89 TL

  • Kadın/Erkek Patik Çorap Çeşitleri 129 TL

  • Penti Korseli Külotlu Çorap 199 TL

  • Ören Bayan Yazma 100x100 cm 89 TL

  • Ören Bayan Flamlı Eşarp 100x100 cm 89 TL

  • Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 65 TL

  • Ören Bayan Düz Dikişsiz Bone 49 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Casilda Home Banyo Paspas Seti 369 TL

Casilda Home Banyo Paspas Seti 369 TL

  • Kilim 80x150 cm 199 TL

  • Mini Hurç 45x40x30 cm 55 TL

  • Maxi Hurç 75x40x40 cm 75 TL

  • Mega Hurç 100x50x50 cm 95 TL

  • Baza Kutulu Hurç 50x40x19 cm 125 TL

  • Mega Kutulu Hurç 60x40x30 cm 145 TL

  • Raf Organizer 30x30x30 cm 85 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 31x25x12 cm 59 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 139 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 31x30x22 cm 149 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 24x29x64 cm 89 TL

  • Kulplu Midi Hurç 52x28x21 cm 49 TL

  • Kulplu Pencereli Maxi Hurç 45x40x30 cm 59 TL

  • Kulplu Pencereli Mega Hurç 64x41x35 cm 65 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 36x67 cm 79 TL

  • Tava Koruma Aparatı Keçe 35 TL

  • Casilda Home Kapitoneli Yastık 50x70 cm 215 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 50x85 cm 79 TL

  • Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 169 TL

  • Ören Bayan Makas Seti 99 TL

  • Articolo İğneye İplik Geçirme Aparatı 45 TL

  • Tvl Home Metal Tepsili Sehpa 929 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın