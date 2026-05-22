Parkeleri Cam Gibi Parlatan Doğal Karışım: Temizlik Suyuna 1 Bardak Eklemek Yetiyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 11:42
Ev temizliğinde en çok dikkat çeken detaylardan biri, silinen parkelerin kısa sürede mat ve cansız bir görünüme bürünmesi oluyor. Uzmanlar, doğru malzeme seçilmediğinde ahşap yüzeylerin zamanla yıpranabileceğine dikkat çekiyor. Evde bulunan basit malzemelerle hazırlanan doğal karışımlar ise hem temizlik hem de daha parlak bir görünüm için alternatif olarak öne çıkıyor.

Ev temizliğinde en çok şikayet edilen konulardan biri, silindikten kısa süre sonra matlaşan parkeler oluyor.

Özellikle yanlış temizlik ürünleri, zamanla yüzeyin solgun görünmesine neden olabiliyor. Ancak evde bulunan birkaç basit malzemeyle hazırlanan doğal karışım, parkelerin daha parlak ve temiz görünmesine yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar, aşırı kimyasal kullanımının ahşap yüzeylerde yıpranmaya yol açabileceğini belirtirken; sirke, karbonat ve doğal sabun gibi malzemelerle hazırlanan karışımların daha kontrollü bir temizlik sunduğunu ifade ediyor.

Parkeleri Parlatan Doğal Karışım Nasıl Hazırlanıyor?

Evde kolayca hazırlanabilen bu karışım için gerekli malzemeler şöyle:

  • 1 bardak beyaz sirke

  • 1 yemek kaşığı karbonat

  • 1 yemek kaşığı Arap sabunu

  • 1 kova ılık su

  • İsteğe bağlı birkaç damla lavanta yağı veya limon suyu

Tüm malzemeleri kova içerisinde karıştırdıktan sonra mikrofiber paspas yardımıyla parkeleri silebilirsiniz. Özellikle beyaz sirke, yüzeyde biriken kirleri çözmeye yardımcı olurken; Arap sabunu parkelere daha canlı bir görünüm kazandırabiliyor.

Temizlik önerilerinde en sık öne çıkan detay ise suyun içine eklenen 1 bardak sirke oluyor.

Sirkenin hem kötü kokuları azaltabildiği hem de yüzeyde iz oluşumunu azaltabildiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, yoğun sirke kullanımının bazı cilalı ahşap yüzeylerde uzun vadede aşındırıcı etki yaratabileceği konusunda uyarıyor. 

Bu nedenle hazırlanan karışımın önce küçük bir bölgede denenmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca parkelerin fazla suyla temas ettirilmemesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor. 

Parkelerin Daha Uzun Süre Parlak Kalması İçin Ne Yapılmalı?

Uzmanlara göre parke temizliğinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şöyle:

  • Çok ıslak paspas kullanmamak

  • Sert kimyasallardan kaçınmak

  • Mikrofiber bez tercih etmek

  • Temizlik sonrası zemini kısa süre havalandırmak

  • Düzenli toz almak

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
