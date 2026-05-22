Altında Düşüş Üstüne Düşüş: Gram Altın Ne Kadar?

Küresel finans piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası adımlarına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl yapılan tahminlerde, Fed’in 2026 yılı içinde faiz indirim döngüsünü başlatacağı beklentisi hakimken, makroekonomik verilerin seyri bu takvimi tamamen değiştirdi. Son dönemde gelen veriler ve enflasyonist endişeler, bankanın faiz indirim planlarını en az bir yıl daha erteleyebileceği yönündeki senaryoları güçlendirdi. Hatta piyasalarda, faiz indiriminin ötesinde Fed’in bu yıl içinde yeni bir faiz artırımına bile gidebileceği ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altın varlıkları üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturuyor.

Fed yetkililerinden gelen ardı ardına açıklamalar da bu temkinli duruşu destekler nitelikte. Yetkililer, enflasyonun kalıcı olarak hedeflenen seviyeye gerilediğinden emin olmak için ekonomik göstergelerin bir süre daha yakından izleneceği mesajını veriyor. Faiz artırımı seçeneğinin tamamen masadan kalkmadığına, aksine gerekirse gündeme alınabileceğine dair sinyaller, altın piyasasındaki risk iştahını baskılayarak yatırımcıları daha mesafeli bir tutum almaya zorluyor. Küresel ölçekte güçlenen bu beklentiler, değerli metallerin yukarı yönlü hareket alanını daraltıyor.