Haberler
Ekonomi
Altında Düşüş Üstüne Düşüş: Gram Altın Ne Kadar?

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 12:04
Canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Durgun seyir izleyen altında son günlerde düşüş yaşanıyor. 21 Mayıs Perşembe günü düşüş dalgasına başlayan altın fiyatlarında son durum belli oldu. 22 Mayıs Cuma günü altın ne kadar? Gram altın kaç lira?

22 Mayıs Cuma altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. 'Altın güne nasıl başladı? Altın düştü mü?' soruları merak ediliyor. Altın ne kadar? İşte 22 Mayıs Cuma altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 649 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 778 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 21 bin 718 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 43 bin 299 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 522 dolar

Altın düşüyor mu?

Küresel finans piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası adımlarına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl yapılan tahminlerde, Fed’in 2026 yılı içinde faiz indirim döngüsünü başlatacağı beklentisi hakimken, makroekonomik verilerin seyri bu takvimi tamamen değiştirdi. Son dönemde gelen veriler ve enflasyonist endişeler, bankanın faiz indirim planlarını en az bir yıl daha erteleyebileceği yönündeki senaryoları güçlendirdi. Hatta piyasalarda, faiz indiriminin ötesinde Fed’in bu yıl içinde yeni bir faiz artırımına bile gidebileceği ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altın varlıkları üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturuyor.

Fed yetkililerinden gelen ardı ardına açıklamalar da bu temkinli duruşu destekler nitelikte. Yetkililer, enflasyonun kalıcı olarak hedeflenen seviyeye gerilediğinden emin olmak için ekonomik göstergelerin bir süre daha yakından izleneceği mesajını veriyor. Faiz artırımı seçeneğinin tamamen masadan kalkmadığına, aksine gerekirse gündeme alınabileceğine dair sinyaller, altın piyasasındaki risk iştahını baskılayarak yatırımcıları daha mesafeli bir tutum almaya zorluyor. Küresel ölçekte güçlenen bu beklentiler, değerli metallerin yukarı yönlü hareket alanını daraltıyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
