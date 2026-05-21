Koç Holding’in 85 Milyon Euro Değerle Romanya Şirketini Almasına İzin Çıktı
Koç Holding’in iştiraklerinden Otokar’ın Romanya merkezli iş ortağı Automecanica firmasını satın almasına Romanya Rekabet Kurulu’ndan izin çıktı. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada Automecanica’nın yüzde 96,77’sini temsil eden hisselerin yaklaşık 85 milyon Euro bedelle satın alınması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Otokar, dev satın alma ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
