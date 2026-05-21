Koç Holding’in 85 Milyon Euro Değerle Romanya Şirketini Almasına İzin Çıktı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Automecanica S.A’nın hisselerinin devralınmasına ilişkin işlem için Romanya Rekabet Otoritesi’nin onay verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Pay Alım Satım Sözleşmesi’nde yer alan diğer kapanış şartlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Otokar, Ocak ayında başlattığı süreç kapsamında Automecanica S.A’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden hisselerin yaklaşık 85 milyon Euro bedelle satın alınması için 29 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalamıştı.

Bu satın almayla birlikte Otokar’ın Avrupa Birliği sınırları içinde askeri üretim altyapısı oluşturması hedefleniyor.