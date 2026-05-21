article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Koç Holding’in 85 Milyon Euro Değerle Romanya Şirketini Almasına İzin Çıktı

Koç Holding’in 85 Milyon Euro Değerle Romanya Şirketini Almasına İzin Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2026 - 17:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koç Holding’in iştiraklerinden Otokar’ın Romanya merkezli iş ortağı Automecanica firmasını satın almasına Romanya Rekabet Kurulu’ndan izin çıktı. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada Automecanica’nın yüzde 96,77’sini temsil eden hisselerin yaklaşık 85 milyon Euro bedelle satın alınması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otokar, dev satın alma ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Otokar, dev satın alma ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Automecanica S.A’nın hisselerinin devralınmasına ilişkin işlem için Romanya Rekabet Otoritesi’nin onay verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Pay Alım Satım Sözleşmesi’nde yer alan diğer kapanış şartlarının tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Otokar, Ocak ayında başlattığı süreç kapsamında Automecanica S.A’nın sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden hisselerin yaklaşık 85 milyon Euro bedelle satın alınması için 29 Nisan 2026 tarihinde sözleşme imzalamıştı.

Bu satın almayla birlikte Otokar’ın Avrupa Birliği sınırları içinde askeri üretim altyapısı oluşturması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın