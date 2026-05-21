Anthropic Kurucu Ortağından Tartışmalı İddialar: Yapay Zeka 1 Yıl İçinde Nobel Kazandıracak

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 17:33
Anthropic şirketinin kurucu ortaklarından Jack Clark, yapay zekanın önümüzdeki bir yıl içerisinde insanlarla birlikte Nobel Ödülü almaya değer nitelikte bir bilimsel keşfe katkı sağlayacağını öngördüğünü açıkladı. Oxford Üniversitesi bünyesindeki Etik Yapay Zeka Enstitüsü’nde konuşan Clark, teknoloji alanındaki ilerleme hızını olağanüstü düzeyde bulduğunu ifade etti. The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, yaşanan bu hızlı dönüşümün sadece bilim dünyasıyla sınırlı kalmayıp ekonomi ve robotik sektörlerini de derinden etkileyeceği belirtildi.

Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Robotik ve ekonomi alanında yakın gelecekte radikal dönüşümler bekleniyor

Yapay zeka teknolojisinin ticari ve pratik hayata yansımalarına değinen Clark, önümüzdeki 18 ay içinde tamamen yapay zeka sistemleri tarafından yönetilen ve milyonlarca dolar gelir üreten şirketlerin ortaya çıkacağını ileri sürdü. İki yıl içinde ise iki ayaklı robotların zanaat ve teknik alanlarda çalışan iş gücüne yardımcı olacak seviyeye geleceğini kaydetti. Anthropic yöneticisinin 2028 yılının sonuna yönelik tahmini ise yapay zeka sistemlerinin kendi ardıllarını, yani yeni nesil yapay zekaları insan müdahalesi olmadan tasarlayabilecek yetkinliğe ulaşacağı yönünde oldu.

Teknolojik ilerlemenin getirdiği küresel risklerin devam ettiği vurgulanıyor

Sürecin getirdiği büyük fırsatların yanı sıra varoluşsal tehditlere de dikkat çeken Clark, yapay zekanın küresel ölçekte geri dönülemez zararlar verme ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını hatırlattı. Şirketin geliştirdiği Claude modelinin yanı sıra siber güvenlik açıklarını tespit etme konusunda yüksek performans gösteren yeni model Mythos, bu alandaki endişeleri artırdı. Clark, ülkeler ve şirketler arasındaki jeopolitik ile ticari rekabet yüzünden teknolojinin gelişim hızını yavaşlatmanın mevcut şartlarda mümkün görünmediğini dile getirdi.

Toplumların yeni zeka çağına hazırlıksız yakalanmaması gerektiği ifade ediliyor

Yapay zeka karşısında hazırlıksız yakalanmayı küresel pandemilere benzeten Clark, insanlığın sentetik zeka çoğalmasına karşı pasif bir izleyici olarak kalması durumunda sürekli kriz yönetimiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Prof. Edward Harcourt ise zihinsel süreçlerin yapay zekaya devredilmesinin insanlarda bilişsel körelme riski doğurabileceğine işaret etti. Harcourt, insanı tembelliğe sevk eden modeller yerine, bireyleri sorgulamaya ve daha fazla düşünmeye yönlendiren Sokratik yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
