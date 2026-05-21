Anthropic Kurucu Ortağından Tartışmalı İddialar: Yapay Zeka 1 Yıl İçinde Nobel Kazandıracak

Yapay zeka teknolojisinin ticari ve pratik hayata yansımalarına değinen Clark, önümüzdeki 18 ay içinde tamamen yapay zeka sistemleri tarafından yönetilen ve milyonlarca dolar gelir üreten şirketlerin ortaya çıkacağını ileri sürdü. İki yıl içinde ise iki ayaklı robotların zanaat ve teknik alanlarda çalışan iş gücüne yardımcı olacak seviyeye geleceğini kaydetti. Anthropic yöneticisinin 2028 yılının sonuna yönelik tahmini ise yapay zeka sistemlerinin kendi ardıllarını, yani yeni nesil yapay zekaları insan müdahalesi olmadan tasarlayabilecek yetkinliğe ulaşacağı yönünde oldu.