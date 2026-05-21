article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dağların Şifalı Bitkisi Tezgaha İndi: Hastalık Düşmanı ‘Yayla Muzu’ 150 Liraya Satılıyor

Dağların Şifalı Bitkisi Tezgaha İndi: Hastalık Düşmanı ‘Yayla Muzu’ 150 Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 17:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hakkari ve ilçelerinde baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen, yüksek rakımlı dağların endemik lezzeti uçkun, pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Halk arasında 'yayla muzu' olarak adlandırılan bu özel bitki, Doğu Anadolu Bölgesi’nin sarp dağlarında ve zorlu coğrafi koşullarında kendiliğinden yetişiyor. Bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı hem de geleneksel bir lezzet olan uçkun, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Yüksekova ilçesinde yoğun rağbet görüyor. Sezonun ilk ürünleri piyasaya destesi 150 liradan giriş yaptı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorlu Kış Şartlarının Ardından İlk Ürünler Derecik İlçesinden Getirildi

Zorlu Kış Şartlarının Ardından İlk Ürünler Derecik İlçesinden Getirildi

Bölgede uzun yıllardır doğal bitki satışı yaparak geçimini sağlayan esnaf Osman Orhan, Hakkari genelinde kar örtüsünün henüz tamamen kalkmadığını ifade etti. Mevcut ürünlerin iklimi daha ılıman olan bölgelerden tedarik edildiğini belirten Orhan, şu an satışa sunulan uçkunların Derecik ilçesinden getirildiğini aktardı. Yüksekova’nın yüksek kesimlerindeki karların erimesiyle birlikte yerel ürünün de piyasaya çıkacağını söyleyen esnaf, önümüzdeki günlerde bolluk yaşanacağını öngörüyor.

Havaların Isınması ve Ürün Miktarının Artmasıyla Fiyatların Gerilemesi Bekleniyor

Havaların Isınması ve Ürün Miktarının Artmasıyla Fiyatların Gerilemesi Bekleniyor

Piyasadaki güncel durumu ve fiyat grafiğini değerlendiren esnaf Osman Orhan, ürünün henüz yeni çıkması sebebiyle başlangıç fiyatlarının yüksek seyrettiğini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl kilosunu 100 liradan sattıkları ürünün bu yıl az miktarda bulunmasından dolayı sezonu 150 liradan açtığını ifade eden Orhan, havaların iyice ısınması ve arzın artmasıyla birlikte fiyatların normal seviyelere çekileceğini kaydetti.

Bölge Halkının Yoğun İlgi Gösterdiği Bitki Yüksek Antioksidan Bileşenleri Barındırıyor

Bölge Halkının Yoğun İlgi Gösterdiği Bitki Yüksek Antioksidan Bileşenleri Barındırıyor

Kendine has ekşimsi tadıyla bilinen ve bölgede büyük bir iştahla tüketilen uçkun, besin değerinin yanı sıra şifa kaynağı olarak kabul görüyor. Uzmanlar ve vatandaşlar, antioksidan özelliği yüksek olan bu bitkinin kanser, şeker ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiler barındırdığına inanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın