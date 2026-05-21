Dağların Şifalı Bitkisi Tezgaha İndi: Hastalık Düşmanı ‘Yayla Muzu’ 150 Liraya Satılıyor

Hakkari ve ilçelerinde baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen, yüksek rakımlı dağların endemik lezzeti uçkun, pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Halk arasında 'yayla muzu' olarak adlandırılan bu özel bitki, Doğu Anadolu Bölgesi’nin sarp dağlarında ve zorlu coğrafi koşullarında kendiliğinden yetişiyor. Bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı hem de geleneksel bir lezzet olan uçkun, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Yüksekova ilçesinde yoğun rağbet görüyor. Sezonun ilk ürünleri piyasaya destesi 150 liradan giriş yaptı.

