Dağların Şifalı Bitkisi Tezgaha İndi: Hastalık Düşmanı ‘Yayla Muzu’ 150 Liraya Satılıyor
Hakkari ve ilçelerinde baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen, yüksek rakımlı dağların endemik lezzeti uçkun, pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Halk arasında 'yayla muzu' olarak adlandırılan bu özel bitki, Doğu Anadolu Bölgesi’nin sarp dağlarında ve zorlu coğrafi koşullarında kendiliğinden yetişiyor. Bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı hem de geleneksel bir lezzet olan uçkun, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Yüksekova ilçesinde yoğun rağbet görüyor. Sezonun ilk ürünleri piyasaya destesi 150 liradan giriş yaptı.
Zorlu Kış Şartlarının Ardından İlk Ürünler Derecik İlçesinden Getirildi
Havaların Isınması ve Ürün Miktarının Artmasıyla Fiyatların Gerilemesi Bekleniyor
Bölge Halkının Yoğun İlgi Gösterdiği Bitki Yüksek Antioksidan Bileşenleri Barındırıyor
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
