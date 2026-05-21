Haluk Levent Yoğun Bakıma Alındı: Konser Dönüşü Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2026 - 07:06

Eskişehir'deki konserinin hemen ardından yolda fenalaşan ünlü sanatçı Haluk Levent, mide kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 57 yaşındaki sevilen ismin sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama, kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nden geldi.

Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği Eskişehir Kültür Yolu Festivali'ndeki performansının ardından talihsiz bir sağlık sorunu yaşadı.

Başarılı geçen konserin bitiminde AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği planlı bir görüşme için yola koyulan 57 yaşındaki şarkıcı, seyahat esnasında aniden rahatsızlandı. Durumun aciliyeti üzerine hızla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Levent'e acil serviste yapılan ilk tetkiklerde mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Hayati bir riskin önüne geçmek amacıyla derhal yoğun bakım ünitesine alınan ünlü ismin tedavisi, doktorların gözetimi altında devam ediyor.

Yaşanan bu ani gelişmenin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada yayılan çeşitli iddiaların önüne geçmek için, Haluk Levent'in genel başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği hızla devreye girerek bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Dernek yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi metinde, sanatçının tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve mevcut durumun tamamen kontrol altında olduğu vurgulandı. Sevenlerinin yüreğine su serpen açıklamada, yeni ve net bilgiler ulaştıkça şeffaflıkla paylaşılacağı belirtilirken, vatandaşlardan asılsız söylentilere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyurulara itibar etmeleri önemle rica edildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
