Haluk Levent Yoğun Bakıma Alındı: Konser Dönüşü Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Başarılı geçen konserin bitiminde AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği planlı bir görüşme için yola koyulan 57 yaşındaki şarkıcı, seyahat esnasında aniden rahatsızlandı. Durumun aciliyeti üzerine hızla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Levent'e acil serviste yapılan ilk tetkiklerde mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Hayati bir riskin önüne geçmek amacıyla derhal yoğun bakım ünitesine alınan ünlü ismin tedavisi, doktorların gözetimi altında devam ediyor.

Yaşanan bu ani gelişmenin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada yayılan çeşitli iddiaların önüne geçmek için, Haluk Levent'in genel başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği hızla devreye girerek bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Dernek yönetimi tarafından kamuoyuyla paylaşılan resmi metinde, sanatçının tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve mevcut durumun tamamen kontrol altında olduğu vurgulandı. Sevenlerinin yüreğine su serpen açıklamada, yeni ve net bilgiler ulaştıkça şeffaflıkla paylaşılacağı belirtilirken, vatandaşlardan asılsız söylentilere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyurulara itibar etmeleri önemle rica edildi.