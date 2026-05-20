Mehmet Akif Ersoy Soruşturması Tamamlandı: "Örgüt Lideri, 11 Cinsel Saldırı"

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 17:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘yasaklı madde’ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy 'Örgüt Lideri' olarak geçerken, ‘Suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘Yasaklı veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Mehmet Akif Ersoy iddianamesi hazırlandı. "Örgüt lideri" olarak geçen Ersoy'a "11 kez cinsel saldırı" suçlaması yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen “yasaklı madde ve fuhuş” soruşturmasını tamamladı. 

İddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı” ile “yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve yer temini” suçlamalarıyla dava açıldı.

'Örgüt lideri' suçlaması yöneltilen Ersoy hakkında iddianamede şu ifadeler yer aldı:

'HaberTürk TV'de programlar sunduğu, 2024 yılından itibaren HaberTürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı, çalışmış olduğu sektör ve bulunduğu görevler nedeniyle nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri ve mağdurlar tarafından bu durumun bilinmesi nedeniyle örgüt üyelerini hiyerarşisinde en üstte yer aldığı anlaşılmıştır.'

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
