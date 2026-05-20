Mehmet Akif Ersoy Soruşturması Tamamlandı: "Örgüt Lideri, 11 Cinsel Saldırı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen “yasaklı madde ve fuhuş” soruşturmasını tamamladı.

İddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ersoy hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı” ile “yasaklı madde kullanımını kolaylaştırma, bulundurma ve yer temini” suçlamalarıyla dava açıldı.

'Örgüt lideri' suçlaması yöneltilen Ersoy hakkında iddianamede şu ifadeler yer aldı:

'HaberTürk TV'de programlar sunduğu, 2024 yılından itibaren HaberTürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı, çalışmış olduğu sektör ve bulunduğu görevler nedeniyle nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri ve mağdurlar tarafından bu durumun bilinmesi nedeniyle örgüt üyelerini hiyerarşisinde en üstte yer aldığı anlaşılmıştır.'

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.