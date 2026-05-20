Oğuzhan Uğur Eski ABD Başkanı Obama ile Yapacağı Programın Neden İptal Olduğunu Açıkladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.05.2026 - 17:13

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programında bir seyircinin sorduğu soruları yanıtladı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yapacakları program için hazırlandıklarını belirten Uğur, daha önce programında ağırlamayı planladığı eski ABD Başkanı'nın Barack Obama olduğunu doğruladı.

Uğur "Daha önce geldiğim bir programda, eski Amerikan başkanlarından birini davet edeceğinizi söylemiştiniz." sözlerini şöyle detaylandırdı:

'Kendileri istemişlerdi. Obama Beyefendi gelecekti. Artık açık açık konuşabiliriz. 'Ben işte balinaları konuşacağım, falanı konuşacağım'. 'E nasıl yani, biz Afganistan'a niye girdiniz diye soramayacak mıyız?' dedik. 'Soramayacaksınız' dediler. Ben de 'Git' dedim, 'balinaları CNN'de konuş, burası Babala'.

Oğuzhan Uğur Mamdani programı için ABD'ye gideceğini de şu sözlerle duyurdu:

'Ama New York Belediye Başkanı var, onun için New York'a gideceğiz. Şimdi kayıtlara geçmesin, son yaptığı açıklamayı da biliyorsunuz; soykırım falan vesaire bir açıklamalar yaptı. Şimdi ona tabii, hani nasıl yaklaşacağımızı burada konuşursak iptal olur. Çok mutluyuz, New York'a gideceğiz. Kendisiyle program yapacağız. Türk toplumu tabii orada, New York'taki Türk toplumu sorular soracak.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
