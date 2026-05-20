AKOM Uyardı, İstanbul Kilitlendi! Trafik Durma Noktasında

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 17:11

İstanbul'a yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından megakent 20 Mayıs Çarşamba gününe sağanak yağışla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından kentte yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da yağış gün boyu aralıklarla devam etti. Resmi kurumlar tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından megakent yağışa teslim olurken trafik de nasibini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası, saat 17.00 itibarıyla kırmızıya boyandı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

 TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda araçlar uzun kuyruklar oluştururken trafik yer yer dur-kalk şeklinde ilerledi. Kentte bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması da yoğunluğu artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren üç saatlik periyotta İstanbul’un Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
