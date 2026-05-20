AKOM Uyardı, İstanbul Kilitlendi! Trafik Durma Noktasında

İstanbul'da yağış gün boyu aralıklarla devam etti. Resmi kurumlar tarafından yapılan yağış uyarılarının ardından megakent yağışa teslim olurken trafik de nasibini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası, saat 17.00 itibarıyla kırmızıya boyandı. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda araçlar uzun kuyruklar oluştururken trafik yer yer dur-kalk şeklinde ilerledi. Kentte bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması da yoğunluğu artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren üç saatlik periyotta İstanbul’un Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.