Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı "Çok Kuvvetli" Sözleriyle Paylaştı: 11 İle Sarı Kodlu Alarm Verildi!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 16:16

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'den aldığı son verilerle yeni uyarı paylaştı. 11 kente sarı kodlu alarm veren Bakanlık, hava koşullarına karşı vatandaşlara peş peşe ciddi uyarılar yapıldı. 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günlerini kapsayan tahmin raporlarında, bazı bölgelerde yağışların 'çok kuvvetli ve şiddetli' seviyeye ulaşacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'şiddetli' yağış alarmı.

İçişleri Bakanlığı, X hesabından hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre,  İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Eskişehir'in doğu kesimleri olan Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık ilçeleri ile Ankara'nın güneybatısında yer alan Haymana ve Polatlı çevrelerinde yağışların yerel bazda kuvvetini artıracağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani bastıracak yağışların günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkilememesi adına sürücülerin ve yayaların dikkatli olması istendi.

Ani sel ve su baskını riskine dikkat!

Hava raporunun en kritik uyarılarından biri de Doğu Akdeniz bölgesine yönelik oldu. Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken; Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay ve Osmaniye genelinde yağışların şiddetini daha da artıracağı açıklandı. Bu bölgelerde 'çok kuvvetli ve şiddetli' sağanak ile birlikte gök gürültülü hava hareketlerinin görüleceği aktarıldı. Akdeniz'in bu şeridinde metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması nedeniyle ani sel ve su baskını riskine karşı turuncu ve sarı kodlu alarmlar devreye sokuldu.

11 ile sarı kodlu alarm!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

20 Mayıs 2026 Çarşamba günü;

📍İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Eskişehir'in doğu (Sivrihisar, Günyüzü ve Mihalıççık) ve Ankara'nın güneybatı (Haymana ve Polatlı) kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri) yerel olarak kuvvetli; Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

21 Mayıs 2026 Perşembe günü;

Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
