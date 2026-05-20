Genişliği Sadece 2 Metre: Türkiye'nin En Dar Çarşılarından Biri Yenilendi, Çiçek Gibi Oldu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 16:36

Edirne’nin en dar çarşısı olarak bilinen Terziler Sokağı’ndaki çarşı restore edildi. Türkiye'nin en dar sokaklarından biri olan bu çarşıda karşılıklı dükkanların arasındaki mesafe yaklaşık 2 metre!

Yenilenen çarşı, şimdilerde yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Türkiye'nin en dar çarşılarından birinde restorasyon çalışmaları yapıldı.

Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesişim noktasında bulunan ve halk arasında 'Dar Çarşı' olarak anılan sokakta restorasyon çalışmaları yapıldı. Karşılıklı dükkanların arasındaki mesafenin yaklaşık 2 metre olduğu bu sokak, 65 metrelik bir güzergahı kapsıyor. 40'a yakın tescilli dükkanın cepheleri ahşap kaplamayla yenilendi, yapılar pastel tonlarda boyandı. 

Çalışmalar kapsamında uzun yıllar bakımsız kalan geçit, tarihi kent dokusuna uygun estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Dükkanlar, kapılar, kepenkler, çatılar baştan aşağı yenilendi.

Ayakkabı tamircisi Mehmet Noyan yürütülen çalışmalarla bakımsız çarşının farklı bir görünüme kavuştuğunu dile getirerek, “Dükkanlarımız yenilendi, kapılarımız, kepenklerimiz, çatılarımız, tentelerimiz yapıldı. Çarşımız çok zevkli bir yer oldu. Saraçlar Caddesi’nden daha güzel hale geldiğini düşünüyorum. Dünyanın en dar sokağı ama çalışması en keyifli yerlerden biri oldu. Herkes burada ekmeğini kazanmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

'Çarşımız çok zevkli bir yer oldu' diyen esnaftan arasında “saat doktoru” olarak bilinen Recep Tango, yaptığı açıklamada“Edirne’mizin en dar çarşısı ama potansiyel olarak en hızlı çarşısı olmaya aday. Dükkanlarımız güzelleşti, çiçek gibi oldu her yer. Herkes mutlu, esnafın yüzü gülüyor. İnşallah işlerimiz bundan sonra daha da açılır.” dedi.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
