Bayram Mesaisi Başladı: Günlük Üretim 120 Tona Çıktı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 13:12

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar da hız kazandı. Gaziantep’in ünlü baklava ustaları, çalışmalarını şimdiden hızlandırdı. Bayramın vazgeçilmezi olan baklava için kollar sıvandı. Ustalar, 24 saat mesai yapmaya ve günlük 120 ton baklava yapmaya başladı.

Bayrama sayılı günler kala baklava mesaisi yoğunlaştı.

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep’te her bayram öncesinde fazla mesai yapılıyor. Hem burada yaşayanlar hem de Antep baklavasının tadını sevenler, bayram öncesinde rotasını Gaziantep'in ünlü ustalarına çeviriyor. Ustalar da yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için akşam saatlerinde de imalathanelerde çalışmaya devam ediyor.

El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere gönderiliyor. Kimi aileler, kilolarca baklava siparişi veriyor. Baklavalar, uçak ya da otobüs ile ulaştırılıyor. Hal böyle olunca, üretim ve mesai iki katına çıkıyor. İmalathanelerde çalışmalarını arttıran ustalar, 24 saat esasına göre çalışıyor.

Günlük 80 ton değil, 120 ton üretim yapılıyor.

Türkiye'nin her yerine 1 günde, dünyanın her yerine ise 2 günde baklava gönderimi yapılıyor. Baklavasıyla meşhur Gaziantep'te normal zamanlarda günlük 80 ton baklava üretimi yapılırken bayram zamanında bu miktar 120 tona kadar çıkıyor.

Baklava ustası Ömer Çelebioğlu, Kurban Bayramı’nda siparişlerin yetiştirilmesi için hazırlıkların 10-15 gün öncesinden başladığını belirtiyor:

“Gelen siparişleri itinalı şekilde coğrafi işaretli baklavamızı geleneksel yöntemlerle el emeği göz nuru yapıp yurt içi ve yurt dışı göndermeye başladık. Kapasiteyi iki katına çıkarttık. Baklava 24 farklı aşamadan geçerek tezgahlarda yerini alıyor.' 

'Yurt içine 24 saatte teslimat sağlıyoruz yurt dışına da 48 saat içinde teslimat sağlıyoruz. Yurt dışında başta Çin olmak üzere Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesine 48 saati içinde teslimat sağlıyoruz. Gaziantep genelinde rutinde 80 ton baklava üretimi sağlanmaktayken bayram yaklaştığı için bu rakam 100-120 tona kadar çıkıyor. Arife günü bu rakam 120 tonu bularak tüm siparişleri tamamlamış oluyoruz.”

Gaziantep baklavası, hem sadeyağ hem de boz iç denilen ilk hasat fıstıklar kullanılarak yapılıyor. Ustaların onlarca yıllık bilgi birikimi de eklenince ortaya karşı konulamaz bir lezzet çıkıyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
