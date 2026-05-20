Bayram Mesaisi Başladı: Günlük Üretim 120 Tona Çıktı!

Baklavası ve fıstığı ile ünlü Gaziantep’te her bayram öncesinde fazla mesai yapılıyor. Hem burada yaşayanlar hem de Antep baklavasının tadını sevenler, bayram öncesinde rotasını Gaziantep'in ünlü ustalarına çeviriyor. Ustalar da yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için akşam saatlerinde de imalathanelerde çalışmaya devam ediyor.

El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere gönderiliyor. Kimi aileler, kilolarca baklava siparişi veriyor. Baklavalar, uçak ya da otobüs ile ulaştırılıyor. Hal böyle olunca, üretim ve mesai iki katına çıkıyor. İmalathanelerde çalışmalarını arttıran ustalar, 24 saat esasına göre çalışıyor.