article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kendi İç Sesinden Kaçmak İstediğinde Sesi Sona Aldıracak Gürültülü Rock Şarkıları

etiket Kendi İç Sesinden Kaçmak İstediğinde Sesi Sona Aldıracak Gürültülü Rock Şarkıları

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 13:01

Bazen sessizlik iyi gelmez… Aksine, kendi iç sesin fazla konuşur ve susmaz. İşte tam o anlarda ihtiyacın olan şey biraz gürültü, biraz kaos ve sonuna kadar açılmış bir ses olur. Rock müzik de tam burada devreye girer; düşüncelerini bastırmaz ama onları bir süreliğine arka plana atar. Bu listede, sesi kökleyip kendini kaybedeceğin o şarkılar var. Hazırsan volume sonuna kadar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Bu şarkı daha ilk saniyeden içine giriyor. Gürültüsü, isyanı ve dağınıklığı tam olarak o anki ruh hâline uyuyor. Düşünmek yerine sadece hissetmek istiyorsan birebir. Sesini açtıkça kafanın içi biraz daha susuyor.

2. Linkin Park – Given Up

Bu şarkı bir patlama gibi. İçinde biriken ne varsa dışarı vuruyormuş gibi hissediyorsun. Özellikle o scream kısmı insanın içini boşaltıyor. Dinledikten sonra garip bir rahatlama geliyor.

3. Metallica – Enter Sandman

Karanlık, sert ve etkileyici. Bu şarkı başladığında başka hiçbir şey düşünmek istemiyorsun zaten. Riffler zihnini ele geçiriyor resmen. Gürültü burada bir kaçış gibi.

4. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Daha sakin ama yoğun bir gürültüsü var. İçine işleyen bir ağırlık taşıyor. Kulaklıkla dinlediğinde düşüncelerle karışıyor. Bir süre sonra hangisi şarkı, hangisi sen ayırt edemiyorsun.

5. Duman – Her Şeyi Yak

İçinde bastırılmış ne varsa ateşe vermek gibi. Sözleriyle, gitarıyla, hissiyle tam bir detoks anı yaratıyor. Bağırarak eşlik etmek istiyorsun. Bu şarkı biraz da içindekini yakıp geçmek gibi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Muse – Hysteria

Bas gitarın o yoğunluğu direkt zihnine giriyor. Enerjisi hiç düşmeyen bir şarkı. Dinlerken düşünmeye fırsat kalmıyor. Tam anlamıyla aklını başka yere taşıyor.

7. System of a Down – Chop Suey!

Kaotik, hızlı ve beklenmedik. Şarkı bir anda yön değiştiriyor ve seni de peşinden sürüklüyor. Düşüncelerine yer bırakmayan bir hızda ilerliyor. Kafanı susturmak için birebir.

8. Şebnem Ferah – Can Kırıkları

Bu şarkı hem sert hem duygusal. Gürültünün içinde bir acı var. Dinlerken hem rahatlıyorsun hem de içinden bir şeyler kopuyor. Tam bir içsel patlama hali.

9. Rammstein – Du Hast

Tekrarlı yapısı ve sertliğiyle hipnotize ediyor. Sanki aynı düşünceyi bastırır gibi sürekli üstüne geliyor. Gürültü burada bir duvar gibi. İç sesine yer kalmıyor.

10. Green Day – American Idiot

Hızlı, asi ve umursamaz. Dinlerken her şeyi biraz daha boş vermek geliyor içinden. Şarkının enerjisi seni yukarı çekiyor. İçindeki gerginliği dağıtıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bring Me the Horizon – Can You Feel My Heart

Bu şarkı biraz karanlık bir kaçış gibi. Elektronik ve rock karışımıyla farklı bir atmosfer kuruyor. Dinledikçe içine çekiyor. Gürültü burada daha duygusal bir formda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın