Ünlü Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Yeni Filmi Mutter ABD'de Prömiyerini Yapacak

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 13:06 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 13:08

Türkiye'de ve uluslararası arenada sergilediği başarılı oyunculuk performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hazar Ergüçlü, sinema dünyasında ses getirecek yeni bir küresel başarıya imza attı. Başarılı sanatçının hem ana karakterini canlandırdığı hem de yapım süreçlerine finansal ortak olarak dahil olduğu son sinema filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli sinema etkinliklerinden birinde seyirci karşısına çıkmaya hak kazandı. Bağımsız sinemanın küresel ölçekteki en önemli kalelerinden biri olarak gösterilen bu büyük organizasyonda ilk kez görücüye çıkacak olan yapım, şimdiden sinema eleştirmenlerinin radarına girmeyi başardı.

Sinema dünyasının başarılı isimlerinden Hazar Ergüçlü, başrolünü oynadığı ve yapım ortakları arasında yer aldığı yeni filmi "Mutter" ile New York’a gitmeye hazırlanıyor.

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği psikolojik gerilim ve dram türündeki film, dünyanın en prestijli bağımsız sinema etkinliklerinden Tribeca Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Merakla beklenen bu ilk gösterim 6 Haziran tarihinde resmi olarak gerçekleştirilecek. New York’taki prömiyer öncesinde, filmin atmosferini ve görsel dünyasını yansıtan resmi afişi de ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Oyunculuk kariyerine 17 yaşında sinema ile başlayan Hazar Ergüçlü, bugüne kadar Cannes ve Sundance gibi önemli festivallerde yer alan projeleriyle uluslararası düzeyde adından söz ettirmeyi başardı.

Filmin yönetmen koltuğunda oturan ve senaryosuna imza atan Alphan Eşeli ise daha önce “Eve Dönüş: Sarıkamış 1915” filmiyle dünya genelinde 30’dan fazla festivalde ödüller kazanmıştı. Aynı zamanda uluslararası kültür sanat platformu ISTANBUL ’74’ün kurucu ortağı olan Alphan Eşeli, bu yeni projesinde arthouse gerilim türünün dikkat çekici bir örneğini sunuyor. Tribeca’daki dünya prömiyerinin ardından uluslararası festival yolculuğuna devam edecek olan 'Mutter' filminin Türkiye’deki gösterim takvimi ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
