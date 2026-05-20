Kıvanç Tatlıtuğ İçin Aylardır Süren Partner Arayışına Sinan Akçıl’dan Sürpriz Öneri Geldi

Elif Sude Yenidoğan
20.05.2026 - 12:28

Merakla beklenen yeni dizi projelerinden Dönence için aylardır yürütülen hazırlık çalışmaları, başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’a eşlik edecek kadın oyuncunun bir türlü belirlenememesi nedeniyle durma noktasına geldi. Yaklaşık dört aydır devam eden bu belirsizlik süreci, hem yapım ekibinin hem de sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline dönüştü. Sektördeki bu oyuncu arayışı krizi, müzik dünyasının popüler isimlerinin katıldığı magazin röportajlarında da konu oldu. Kameralar karşısında kendisine yöneltilen soruyu değerlendiren Sinan Akçıl, yaşanan bu tıkanıklığı çözecek dikkat çekici bir oyuncu tavsiyesinde bulundu. Önerdiği kadın oyuncunun ekrandaki duruşunu ve fiziksel özelliklerini çok konuşulan başka bir yıldıza benzettiğini belirten sanatçı, bu ismin projeye çok yakışacağını savundu. Gelin detaylara geçelim…

Dönence

Kıvanç Tatlıtuğ

Sümeyye Aydoğan

Dijitalde yayınlanması planlanan Dönence dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ için yaklaşık dört aydır devam eden kadın partner arayışı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Yapım firmasının uzun süredir çok sayıda isimle görüşme yapmasına rağmen aradığı uyumu yakalayamaması, projenin çekim takviminin de sarkmasına neden oldu. Yaşanan bu süreç, müzik dünyasının üretken isimlerinden Sinan Akçıl’a katıldığı bir etkinlikte magazin muhabirleri tarafından soruldu. Kıvanç Tatlıtuğ gibi güçlü bir aktörün yanına kimin yakışacağı konusundaki fikirleri merak edilen ünlü popçu, konuya dair net bir oyuncu önerisiyle karşılık verdi.

Sinan Akçıl, son dönemin öne çıkan genç yıldızlarından Sümeyye Aydoğan ismini ortaya atarak dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Genç oyuncunun ekrandaki enerjisini ve yeteneğini çok takdir ettiğini gizlemeyen başarılı müzisyen, bu konudaki beğenisini açıkça ifade etti. Sinan Akçıl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada direkt olarak 'Sümeyye Aydoğan olsun, ben o kızı çok beğeniyorum' diyerek genç oyuncuya olan desteğini net bir şekilde ortaya koydu. Açıklamalarının devamında Sümeyye Aydoğan’ı tarz ve görsel olarak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya benzettiğini de sözlerine ekledi. 

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un geçmiş projelerdeki başarılı ortaklığını hatırlatan bu benzetme, magazin dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcıları, Sinan Akçıl’ın bu tavsiyesinin ardından Sümeyye Aydoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ’un fotoğraflarını yan yana getirerek uyum analizi yapmaya başladı. Birçok dizi takipçisi, genç neslin yetenekli isimlerinden Sümeyye Aydoğan'ın bu iddialı projede Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olmasının kariyeri adına büyük bir sıçrama olacağını dile getirdi. Yapım şirketinin ve Kıvanç Tatlıtuğ’un, müzik dünyasından gelen bu popüler partner önerisine nasıl bir geri dönüş yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Sonuç olarak, aylardır çözülemeyen partner krizi, Sinan Akçıl’ın Sümeyye Aydoğan önerisiyle birlikte magazinin en çok konuşulan başlığı haline geldi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
