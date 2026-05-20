Zeki İnsanların En Sık Hissettiği Duygu Açıklandı

Yüksek zekaya sahip kişiler, sıradan görünen durumların arkasındaki etik tarafı daha fazla düşünebilir. Basit bir alışveriş, yenen bir yemek ya da söylenen küçük bir söz bile zihinlerinde daha büyük bir sorgulamaya dönüşebilir.

Başkalarının üzerinde durmadığı detaylar, onlar için adalet, eşitsizlik, sorumluluk ya da vicdan meselesi haline gelebilir. Bu yüzden suçluluk duygusu yalnızca yapılan bir hatadan değil, dünyanın daha iyi olabileceğini görüp buna yetememekten de doğabilir.

Bu noktada kişi çoğu zaman çevresine değil, kendisine yüklenir. Bir şeyi daha iyi yapabileceğini, daha fazla yardım edebileceğini ya da bir sorunu engelleyebileceğini düşünür. Gerçekte kontrol edemediği sonuçları bile kişisel başarısızlık gibi algılayabilir. Bu da suçluluğu geçici bir duygu olmaktan çıkarıp zihnin arka planında sürekli çalışan bir sese dönüştürebilir.