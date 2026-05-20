Zeki İnsanların En Sık Hissettiği Duygu Açıklandı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 12:36

Bazı insanlar hiçbir şey yapmasa bile kendini suçlu hissedebilir. Dinlenirken, keyifli bir an yaşarken ya da küçük bir hata yaptığında bile zihninde bitmeyen bir sorgulama başlar. Bu durum her zaman basit bir pişmanlık hali olmayabilir. Psychology Today’e göre yüksek zekaya ve duygusal yoğunluğa sahip kişilerde suçluluk duygusu daha derin yaşanabiliyor.

Yüksek farkındalık suçluluk duygusunu artırabiliyor

Yüksek zekaya sahip kişiler, sıradan görünen durumların arkasındaki etik tarafı daha fazla düşünebilir. Basit bir alışveriş, yenen bir yemek ya da söylenen küçük bir söz bile zihinlerinde daha büyük bir sorgulamaya dönüşebilir. 

Başkalarının üzerinde durmadığı detaylar, onlar için adalet, eşitsizlik, sorumluluk ya da vicdan meselesi haline gelebilir. Bu yüzden suçluluk duygusu yalnızca yapılan bir hatadan değil, dünyanın daha iyi olabileceğini görüp buna yetememekten de doğabilir.

Bu noktada kişi çoğu zaman çevresine değil, kendisine yüklenir. Bir şeyi daha iyi yapabileceğini, daha fazla yardım edebileceğini ya da bir sorunu engelleyebileceğini düşünür. Gerçekte kontrol edemediği sonuçları bile kişisel başarısızlık gibi algılayabilir. Bu da suçluluğu geçici bir duygu olmaktan çıkarıp zihnin arka planında sürekli çalışan bir sese dönüştürebilir.

Mükemmeliyetçilik ve erken sorumluluk duygusu etkili olabilir

Sürekli suçluluk hissinin bir diğer nedeni de mükemmeliyetçilik olabilir. Ancak bu yalnızca 'her işi kusursuz yapmalıyım' düşüncesiyle sınırlı değildir. Bazı kişiler başkalarının duygularından, aile içindeki dengelerden ya da çözemedikleri sorunlardan da kendilerini sorumlu tutabilir. Özellikle çocuklukta 'akıllı', 'olgun' ya da 'evin güçlü kişisi' rolüne erken yaşta itilen kişiler, ilerleyen yıllarda her şeyi toparlamak zorundaymış gibi hissedebilir.

Suçluluk bazen bastırılmış öfke ya da derin bir üzüntünün başka bir biçimi de olabilir. Kişi sevdiği birini koruyamadığında, bir haksızlığı düzeltemediğinde ya da dünyanın beklendiği kadar adil olmadığını gördüğünde bunu öfke olarak yaşamak yerine suçluluk olarak içe çevirebilir. 

Sürekli suçluluk hissi, bazı insanlarda yalnızca fazla düşünmek değil; daha hassas, daha derin ve daha sorumluluk alan bir zihnin yükü olabilir. Yine de bu duygu günlük hayatı zorluyorsa, profesyonel destek almak en sağlıklı yol olacaktır.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
