Haberler
Yaşam
Tek Kişilik Akşam Yemeği İçin 106 Bin TL Ödüyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 12:03

Bir akşam yemeği düşünün. Sadece tabaklar değil, masa, ışıklar, sesler ve görüntüler de deneyimin parçası oluyor. İbiza’daki Sublimotion, klasik restoran fikrini bambaşka bir noktaya taşıyor. Kişi başı 2 bin euroyu (106 bin TL) aşan fiyatıyla dünyanın en pahalı yemek deneyimleri arasında gösteriliyor. Burada yemek yemek, yalnızca lezzet denemek değil; teknolojiyle kurulmuş bir sahnenin içine girmek anlamına geliyor.

Yemek değil, 2,5 saatlik gösteri sunuyorlar

Sublimotion, İbiza’da yer alan ve şef Paco Roncero imzası taşıyan özel bir yemek deneyimi olarak biliniyor. Mekanın öne çıkan tarafı, yemeği yalnızca tabakta bırakmaması. 

Projeksiyonlar, görsel efektler, müzik, özel sunumlar ve farklı duyulara hitap eden detaylarla akşam yemeği bir gösteriye dönüşüyor. The Site Ibiza’nın aktardığına göre Sublimotion, Michelin yıldızlı şef Paco Roncero tarafından yaratılan ve yemeği sürükleyici bir sahne deneyimiyle birleştiren bir konsept sunuyor.

Bu deneyimde misafir sayısı da oldukça sınırlı tutuluyor. Küçük bir grup için hazırlanan sunumlarda her tabakla birlikte atmosfer değişiyor. Bir anda masa etrafı deniz altı, uzay ya da farklı bir görsel dünyanın parçası gibi hissedilebiliyor. Ödenen ücret, yalnızca yemek malzemelerine değil; teknolojiye, sunuma, sahnelemeye ve kişiye özel deneyime de gidiyor.

Kişi başı fiyatı 2 bin euroyu aşıyor

Sublimotion’un bu kadar konuşulmasının en büyük nedeni fiyatı. En Vols, İbiza’daki bu deneyimin kişi başı 2 bin euronun üzerinde maliyetiyle dünyanın en pahalı restoranları arasında gösterildiğini yazıyor. Bazı kaynaklarda ortalama fiyatın kişi başı 2 bin euro seviyesine çıktığı belirtiliyor.

Bu fiyatın arkasında yalnızca nadir malzemeler yok. Burada lüks, tabaktan çok deneyimin tamamında kuruluyor. Sınırlı kapasite, özel servis, teknolojik altyapı ve her aşaması planlanmış bir akşam yemeği fiyatı yukarı taşıyor. Yani Sublimotion’da ödeme, “ne yedim?” sorusundan çok “ne yaşadım?” sorusuna verilen cevap için yapılıyor.

Lüks gastronomide fiyatlar sınır tanımıyor

Dünyanın en pahalı yemekleri denince akla yalnızca restoran menüleri gelmiyor. New York’taki Serendipity 3 restoranında sunulan Frrrozen Haute Chocolate da 25 bin dolarlık fiyatıyla Guinness Dünya Rekorları’na girmişti. Guinness’e göre tatlı, 28 farklı kakao karışımıyla hazırlanmış ve dünyanın en pahalı tatlısı olarak kayıtlara geçmişti.

Bu örnekler, lüks gastronominin artık yalnızca lezzetle açıklanmadığını gösteriyor. Nadir malzeme, gösterişli servis, sosyal medyada konuşulma değeri ve deneyim tasarımı fiyatın parçası haline geliyor. İbiza’daki Sublimotion da bu yüzden sıradan bir restoran değil; yemeğin teknoloji, sanat ve lüksle birleştiği pahalı bir sahne gibi konumlanıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
