Tek Kişilik Akşam Yemeği İçin 106 Bin TL Ödüyorlar

Sublimotion, İbiza’da yer alan ve şef Paco Roncero imzası taşıyan özel bir yemek deneyimi olarak biliniyor. Mekanın öne çıkan tarafı, yemeği yalnızca tabakta bırakmaması.

Projeksiyonlar, görsel efektler, müzik, özel sunumlar ve farklı duyulara hitap eden detaylarla akşam yemeği bir gösteriye dönüşüyor. The Site Ibiza’nın aktardığına göre Sublimotion, Michelin yıldızlı şef Paco Roncero tarafından yaratılan ve yemeği sürükleyici bir sahne deneyimiyle birleştiren bir konsept sunuyor.

Bu deneyimde misafir sayısı da oldukça sınırlı tutuluyor. Küçük bir grup için hazırlanan sunumlarda her tabakla birlikte atmosfer değişiyor. Bir anda masa etrafı deniz altı, uzay ya da farklı bir görsel dünyanın parçası gibi hissedilebiliyor. Ödenen ücret, yalnızca yemek malzemelerine değil; teknolojiye, sunuma, sahnelemeye ve kişiye özel deneyime de gidiyor.