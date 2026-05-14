article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otoyol Duvarlarını Güneş Paneline Çevirdiler: Hem Sesi Kesiyor Hem Elektrik Üretiyor

Otoyol Duvarlarını Güneş Paneline Çevirdiler: Hem Sesi Kesiyor Hem Elektrik Üretiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 13:51

Güneş enerjisi için geniş arazi bulmak her ülkede kolay değil. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tarım, konut ve doğa koruma alanlarıyla yarışmak gerekiyor. Hollanda ise bu soruna farklı bir çözüm denedi. Otoyol kenarındaki gürültü bariyerleri güneş paneliyle kaplandı. Böylece zaten var olan duvarlar elektrik üreten bir altyapıya dönüştü.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otoyol kenarındaki gürültü bariyeri enerji üretmeye başladı

Otoyol kenarındaki gürültü bariyeri enerji üretmeye başladı

Hollanda’da Rijkswaterstaat tarafından geliştirilen Solar Highways projesi, otoyol kenarındaki gürültü bariyerlerine ikinci bir görev verdi. A50 otoyolunun Uden bölgesindeki uygulamada 400 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki bariyer, yaklaşık 1.600 metrekarelik güneş paneliyle kaplandı.

Normalde yalnızca trafik sesini azaltmak için kullanılan yapı, artık elektrik de üretiyor. Böylece yeni arazi açmadan, mevcut bir kamu altyapısı yenilenebilir enerji üretimine dahil edilmiş oldu.

Çift taraflı panellerle verim artırılmaya çalışıldı

Çift taraflı panellerle verim artırılmaya çalışıldı

Projede çift taraflı güneş panelleri kullanıldı. Bu paneller, yalnızca ön yüzeyden değil, arka yüzeyden de ışık toplayabiliyor. Dikey yapılarda bu özellik oldukça önemli. Çünkü güneşin geliş açısı, çevredeki yansımalar ve gün içindeki ışık değişimi, panelin iki tarafından da üretim yapılmasına imkan verebiliyor.

Uygulamanın amacı yalnızca elektrik üretmek değildi. Aynı zamanda böyle bir sistemin gerçek otoyol koşullarında çalışıp çalışmayacağı test edildi. Gürültü azaltma işlevi, bakım ihtiyacı, temizlik etkisi, maliyet ve üretim performansı birlikte izlendi. İnşaat 2018’de başladı ve Şubat 2019’da tamamlandı. Ardından sistem 18 ay boyunca takip edildi.

Gürültü duvarları yeni enerji alanına dönüşebilir

Gürültü duvarları yeni enerji alanına dönüşebilir

Solar Highways projesi, büyük güneş tarlalarının yerini tamamen alacak ölçekte değil. Ancak asıl önemi başka bir noktada duruyor. Arazi sıkıntısı yaşayan ülkelerde, zaten kullanılan yüzeylerin enerji üretimine dahil edilebileceğini gösteriyor. Otoyol kenarları, ses bariyerleri, istinat yapıları, otoparklar, cepheler ve demiryolu çevreleri benzer şekilde değerlendirilebilir.

Proje sonuçları her şeyin sorunsuz ilerlediğini de göstermedi. Üretim ilk beklentilerin altında kaldı, sermaye maliyetleri ise öngörülenden yüksek gerçekleşti. Buna rağmen çalışma, gelecekte benzer uygulamalar için teknik ve finansal model oluşturdu. Panel temizliğinin performans üzerinde ölçülebilir bir etki yaratmadığı da izleme sürecinde kaydedilen sonuçlar arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın