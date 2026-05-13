Savaş Uçakları Seri Seri Çıkıyor: Fabrikalar 21 Saat Çalışıyor

'Karanlık fabrika' ifadesi, üretimin büyük ölçüde robotlar, otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli kontrol mekanizmalarıyla yürütüldüğü tesisler için kullanılıyor. İnsan iş gücünün azalması, vardiya ve ışık ihtiyacını da düşürüyor. Bu nedenle fabrikalar çok daha uzun süreli ve daha düzenli üretim yapabiliyor. Defense Security Asia, Çin’in J-20 üretiminde bu tarz yapay zeka destekli sistemleri kullanarak neredeyse kesintisiz üretim temposuna geçtiğini yazdı.

Bu tablo, savaş uçağı üretiminin yalnızca tasarımla değil, sanayi kapasitesiyle de ilgili olduğunu gösteriyor. Bir ülkenin gelişmiş uçak üretmesi önemli ama bu uçakları hızlı, düzenli ve yüksek adetlerde üretebilmesi ayrı bir güç anlamına geliyor. J-20’deki üretim temposu bu yüzden yakından izleniyor. Çünkü ABD’nin F-22 ve F-35 üstünlüğüne karşı Çin’in elindeki en güçlü kartlardan biri, üretim hattını büyütmek olabilir.