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Araya Kaynayanı Bul: Hangisi Bu Sanatçının Bir Şarkısı Değil?

etiket Araya Kaynayanı Bul: Hangisi Bu Sanatçının Bir Şarkısı Değil?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 22:01
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Araya kaynayan şarkıları bulma vakti! Kendine güveniyorsan bulman gereken şarkıyı hemen bulursun.

Hangi şarkı bu şarkıcılara ait değil? Müzik bilgini test edelim!

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1. Sezen Aksu

1. Sezen Aksu

2. Mabel Matiz

2. Mabel Matiz

3. Pinhani

3. Pinhani

4. Levent Yüksel

4. Levent Yüksel

5. Göksel

5. Göksel
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6. Gülşen

6. Gülşen

7. Emre Aydın

7. Emre Aydın

8. Kenan Doğulu

8. Kenan Doğulu

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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