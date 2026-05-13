Saniyede 1,8 Kentilyon İşlem Yapabiliyor! Dünyanın En Hızlısı Oldu

Güncel sıralamada Frontier’ın önüne geçen sistem ise El Capitan. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda bulunan El Capitan, 2024’te dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak doğrulandı ve 2025 TOP500 listelerinde de ilk sıradaki yerini korudu. AMD’nin aktardığı verilere göre sistem, High Performance Linpack testinde 1,742 exaflop/s seviyesine ulaştı. TOP500’in Kasım 2025 listesinde ise El Capitan’ın performansı 1,809 exaflop/s olarak yer aldı.

Bu, saniyede yaklaşık 1,8 kentilyon işlem anlamına geliyor. Yani El Capitan, yalnızca hızlı bir bilgisayar değil; bilimsel simülasyonlar, nükleer güvenlik çalışmaları, yapay zeka, iklim modellemeleri ve malzeme araştırmaları için dev bir hesaplama altyapısı. LLNL açıklamasına göre sistemin teorik zirve performansı 2,88 exaflop seviyesine kadar çıkıyor ve enerji verimliliği de yüksek performanslı sistemler arasında dikkat çekiyor.